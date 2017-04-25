İşte... Ankaragücü sevgisi böyle bir şey!

Başkent’in simge ekibi Ankaragücü, büyük talihsizlikler sonucu 2012-2013 sezonunda veda ettiği TFF 1. Lig’e yeniden yükselebilmek için zorlu mücadeleler verdiği mutlu sona nihayet ulaştı. Sezonun bitimine bir hafta kala Kayseri’de Erciyesspor’u 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Ankaragücü’nde büyük bir coşku yaşanıyor.

Vefakar taraftarlarının bugüne kadar eşine ender rastlanan yoğunlukta bir ilgi gösterdiği ve Kayseri’yi adeta yerinden oynatan sevgi gösterileri ile karnaval havasına büründürdüğü görkemli, göz yaşartıcı şovları görülmeye değerdi.

Binlerce taraftarın neredeyse tamamına yakınını doldurduğu Kadir Has Stadyumu’nun tribünleri de maç sonuna kadar hiç susmadı. Şampiyonluk şarkılarını söylemeye başladıkları sezon başından bu yana, tüm olumsuz hava koşullarına karşın takımlarını hiçbir zaman yalnız bırakmayan Ankaragücü sevdalıları Kayseri’ye de kilometrelerce uzayan konvoylar halinde geldiler.

Maçın 6. dakikasında geleneksel 6. dakika şovu başlatan taraftarlar sahayı konfeti yağmuruna tutarken bir yandan da yaktıkları meşalelerin dumanıyla ortalığı sise boğdular. Oyuncuların etkilenmesi nedeniyle karşılaşmaya bir süre ara verildi.

Maç öncesi stad dışında başlayan gösteriler, maç sonrası coşkulu bir şölene dönüştü. Başkan Mehmet Yiğiner sahaya inerek futbolcu ve yöneticilerle birlikte taraftarların doldurduğu tribünler önüne gelerek karşılıklı sevgi gösterilerinde bulundu ve çalan müzik eşliğinde oyun oynadı.

Ankaragücü bu sonuçla 36 yıllık kupa özlemine de son vermiş oldu. 13 Mayıs 1981 tarihinde Bolu’da oynanan ve Ankara’daki 2-1’lik galibiyetin avantajıyla çıktığı maçta Boluspor’la 0-0 berabere kalarak Türkiye Kupası’nı ardından da Cumhurbaşkanlığı Kupasını kazanan sarı-lacivertliler böylece kupa hasretini giderdi.Karşılaşmayı izleyenler arasında, bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka ile CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli de yer aldı.

Önümüzdeki sezon TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Ankaragücü’nde Başkan Mehmet Yiğiner, kazanılan şampiyonluğun mutluluğunu ve duygularını paylaşarak, “Bileğimizin gücü ve alnımız teriyle amacımıza ulaştık” diyerek zorlu şartların ardından elde edilen şampiyonluğun önemine değindi.

Bu başarının ulaşılmasında herkesin yoğun uğraş verdiğini belirten Yiğiner, “Öncelikle taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Allah her birinden razı olsun. Yönetimimize, teknik heyetimize, oyuncularımıza ayrıca tüm basın mensuplarına da teşekkürlerimi sunuyorum. Hiçbir zaman yalnız bırakılmadık” dedi.

Zorlu şartların ardından kazanılan şampiyonluğun daha farklı bir duygu yaşattığını ifade eden Yiğiner, “Güzel bir şampiyonluk oldu. Şimdiye kadar çok mücadele ettik ve uğraştık, güç şartlar altında zoru başardığımızı düşünüyorum.

Bu şartların getirdiği zorluklar altında böyle bir şampiyonluk kazanıldığında ise coşkusu daha farklı ve çok daha değerli oluyor. Mutluluğumuzu üst seviyede yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Taraftarlarının Kayseri’ye ulaşması için belediyelerin otobüs tahsis etmesinin çok önemli bir gelişme olduğunu ifade eden Yiğiner, “Taraftarlarımızın Kayseri’ye gelmesi için otobüs tahsis eden belediye başkanlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçek 50 otobüs ayarladı. Şehrimizde büyük çapta birlik, beraberlik oluştu.

Bu desteğin artarak sürmesini istiyoruz. Türkiye’de belki de bugüne kadar olmayan bir işi başararak karayolu ile yaklaşık 20 bin taraftarımız Kayseri’deki stadı doldurdu. Sanıyorum bu bir rekor. Bileğimizin gücü ve alnımızın akıyla şampiyon olduk” ifadelerini kullandı.

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