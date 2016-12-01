İstanbul’dan Midyat’a eğitim desteği

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı’na bağlı İstanbul Avcılar Gençlik Merkezi ve Midyat Gençlik Merkezi’nin ortak yürüttüğü ‘Bir kalem bir dünya’ projesi kapsamında, merkez ve bağlı köylerdeki toplam 16 okuldaki 500 öğrenciye kırtasiye seti dağıtıldı.

Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Midyat Gençlik Merkezi Müdür Vekili Ercan Alğaç, Avcılar Gençlik Merkezi Müdürü Kemal Zemher, gençlik merkezi liderleri ve gönüllüler; Güngören, Eğlence ve Düzgeçit, Esentepe, Mehmetçik, Atatürk, Vali Kemal Nehrozoğlu, Yolbaşı, Kayalar, Kayabaşı, Çaldere, Ziyaret, Ovabaşı, Üçağıl, Çamyurt ve Harmanlı köylerine giderek buradaki okullarda eğitim gören öğrencilere kırtasiye melzemeleri verildi.

Midyat Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, okuyan bir neslin Türkiye’nin yarınları olacağını belirterek, “İstanbul’dan Avcılar Gençlik Merkezi Müdürlüğü’nün sosyal sorumluluk projesi kapsamında en ücra köyümüze kadar kırtasiye yardımı getiren ekibe, bunu düşünen, bunu projelendiren tüm arkadaşlara şükranlarımızı sunuyoruz. Doğu ile batı arasındaki kaynaşmanın artmasına ve hızlanmasına vesile olan bu tür çalışmaların artmasını diliyoruz” dedi.

Avcılar Gençlik Merkezi Müdürü Kemal Zemher de, kırtasiye malzemelerini merkez ve bağlı ilkokullardaki 500 öğrenciye dağıtmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kalemin eğitimdeki önemine binaen projemize ‘Bir kalem, bir dünya’ ismini verdik. Bu çocuklar bu kalemler ile eğitim süreçlerinde kendilerine bir dünya oluşturacaklar. Bu oluşturacakları dünyaya bir nebze de olsa bizler de katkı sağlayalım istedik. Projemiz kapsamında Midyat’ta 11 köy okulu ile şehir merkezindeki 5 ilkokulunda toplam 500 öğrenciye kırtasiye seti dağıtacağız” diye konuştu.

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