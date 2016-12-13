İstanbul’daki saldırı, Belediye Meclisi’nde

Tüm üyelerin ortak imzasıyla hazırlanan bildiride, hain terör eylemi kınanarak birlik vurgusu yapıldı.

Meclis Başkanvekili Ali İhsan Ölmez, birleşimi açarken, “Türkiye yine 7’sinden 77’sine üzüntülü, kahredici bir gün yaşıyor. Sözün bittiği yerdeyiz.

Lanet kelimesi de hafif kalıyor. Duyguları tercüme edecek hiçbir harfe, kelimeye sahip değilim. Kahrediyorum, Meclis’teki hiçbir üyemiz de üzüntüyü ifade edecek cümle bulamıyor” şeklinde tepkisini dile getirdi.

Ölmez, daha sonra AK Parti, CHP, MHP, BBP ve bağımsız üyelerin tümünün oy birliğiyle kaleme aldıkları kınama mesajını Meclis’te okuttu.

“TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ADININ VE YÖNTEMİNİN ÖNEMİ YOK”

Mesajda, Türk Milleti’nin tarih boyunca bu topraklardan tüm dünyaya hoşgörü, kucaklayıcılık, barış, kardeşlik mesajları verdiği ve vermeye devam ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Ancak bizim vatanımıza göz dikip topraklarımızın üzerinde çeşitli emelleri ve planları olan pek çok mihrak, bizim huzurumuzu bozmaya yönelik eylemleri gerçekleştirerek evlatlarımıza kıymakta ve devletimizi içten yıkarak vatanımıza sahip olmayı planlamaktadır.

Dünyanın en güzel yeri diyebileceğimiz tarihi başkentimiz İstanbul’da 10 Aralık 2016 günü hain eller tarafından gerçekleştirilen kanlı eylem de bu tür olaylardan biridir. Bu vahim olay, terörün inanç dahil hiçbir değer gözetmeksiniz, kurbanları arasında ayırım yapmaksızın hareket ettiğini bir kez daha göstermiştir.

Bu saldırı, terör örgütlerinin can ve mal güvenliğimizi sağlamakla görevli, vatan için kalbi atan emniyet güçlerimizi ve mağdur sivilleri hedef alan karanlık yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur.

Son yıllarda defalarca yaşadığımız bu alçak saldırıyı yapan terör örgütünün adının ve yönteminin herhangi bir önemi yoktur.

PKK’sıyla, DEAŞ’ıyla, FETÖ’süyle tüm terör örgütleri, aynı amaç için ülkemize ve milletimize saldırmaktadır. Teröristlerin bu saldırıyla amacı, bir yere varmaktan ziyade, masum insanların kanı ve acısı üzerinden dünyaya ülkemiz aleyhinde propaganda malzemesi üretmeyi hedef edindiği açıktır.”

“MİLLETİMİZ, TAŞIDIĞI RUHU 15 TEMMUZ’DA GÖSTERDİ”

Bu noktada tüm dünyanın bir duruş sergilemesi gerektiği vurgulanan mesajda, Türkiye Cumhuriyeti’nin, terör örgütleriyle mücadelesine, ödediği tüm bedellere rağmen sonuna kadar devam edecek güce, dirayete, imkana sahip olduğu belirtildi.

Mesajda, Türk Milleti’nin, devletine, gücüne, tarihten gelen mücadele ruhuna inancın tam olduğu belirtilerek, şöyle devam edildi:

“Bizim milletimiz öyle bir ruh taşımaktadır ki en son 15 Temmuz’da bunu en fedakar ve dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şekilde göstermiştir. Dolayısıyla bu olaylar bizim milletçe birbirimize kenetlenmemize ve vatanımızı koruma ruhumuza zarar veremez.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi parti grupları olarak menfur terör olayını kınıyor, olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Türk Milleti’ne başsağlığı ve yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyoruz.”

Meclis üyeleri, kınama mesajının okunmasının ardından da şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

İŞPORTA MALLARI, YOKSULLARA DAĞITILACAK

Belediye Meclisi’nde daha sonra Başkanlık yazıları ele alındı. Meclis’e sunulan Başkanlık yazısında, 2004 yılından bugüne kadar kaçak kömürle yapılan mücadelede, emanete alınan çuvallanmış ve toz halinde bulunan kömürlerin büyük kısmının iklim şartlarından dolayı özelliğini kaybettiği belirtilerek, özelliğini kaybetmeyen kömürlerin BELKO’ya teslim edilerek muhtaçlara dağıtılması talep edildi.

Yazıda, emanete alınan sahipsiz simit camekanlarının Halk Ekmek’e,sahipsiz işporta ve seyyar mallarının da Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na devredilerek, muhtaç ve yoksullara dağıtılması istendi.

Başkanlık yazısı, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oybirliğiyle kabul edildi.

KİMSESİZ ÇOCUKLARA NAKDİ YARDIM

Toplantıda, ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin çocuk koruma evlerinde kalan kimsesiz çocuklara yaptığı nakdi yardımın miktarı ve bu çocuklara toplu taşıma kartı verilmesi yönündeki Başkanlık yazısı da kabul edildi.

Çocuk koruma evlerinde kalan kimsesiz çocuklardan ilkokul öğrencilerine aylık 150 TL, ortaokul öğrencilerine 170 TL, lise öğrencilerine aylık 190 TL ve okula giden her öğrenciye aylık 60 TL’lık Ankarakart ve paso ücretlerinin verilmesini içeren Başkanlık yazısı da oybirliğiyle kabul edildi.

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