İstanbul’da toptan fiyatlar yüzde 3,98 arttı

İTO’nun verilerine göre, İstanbul’da Kasım ayında perakende fiyatlar yüzde 0,59, toptan fiyatlar ise yüzde 3,98 arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 2016 yılı kasım ayına ilişkin fiyat indekslerini açıkladı. Buna göre, İstanbul’da Kasım ayında perakende fiyatlar yüzde 0,59, toptan fiyatlar ise yüzde 3,98 arttı. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi 2016 Kasım ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 8,01, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 5,51 artış gösterdi. Perakende fiyatlar 2016 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,40, toptan fiyatlar ise yüzde 8,48 arttı.

-SEKTÖRLER BAZINDA DEĞİŞİM ORANLARI-

Kasım 2016’da perakende fiyatlar bir önceki aya göre; giyim harcamalarında yüzde 2,65, konut harcamalarında yüzde 1,03, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0,68, ev eşyası harcamalarında yüzde 0,34, gıda harcamalarında yüzde 0,29, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,04 artış gösterdi. Aynı dönemde ulaştırma ve haberleşme harcamalarında 0,83 azalış gerçekleşti. Diğer harcamalar grubunda herhangi bir fiyat hareketi yaşanmadı.

2016 Kasım ayı itibariyle toptan fiyatlar ise aylık bazda; madenler grubunda yüzde 15,52, inşaat malzemelerinde yüzde 8,10, kimyevi maddelerde yüzde 3,97, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 3,62, mensucat grubunda yüzde 3,24, gıda maddeleri grubunda yüzde 2,30, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 1,52 artış gösterdi.

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