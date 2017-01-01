İstanbul’da terör 39 kişi hayatını kaybetti. Ortaköy’de ünlü gece kulübüne saat 01.15 sıralarında terör saldırısı gerçekleşti.

Ortaköy’de ünlü gece kulübüne saat 01.15 sıralarında terör saldırısı gerçekleşti.

İstanbul’da terör 39 kişi hayatını kaybettiUzun namlulu silahla kapı önündekilere ateş açan saldırgan 1 polis ile 1 vatandaşı şehit ettikten sonra içeriye girdi. İçeride yeni yıl kutlaması için bulananların üzerine kurşun yağdıran saldırgan en an 39 kişiyi şehit etti. Saldırıda 69 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Ancak güvenlik kamerasına yansıyan saldırgan kaçmayı başardı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Gece kulübü çevresinde önlem alan polis olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı.

İçişleri Bakanı Soylu, alçak saldırıda 39 kişinin hayatını kaybettiğini, 69 kişinin tedavi gördüğünü söyledi.

İSTANBUL VALİSİ ŞAHİN: EN AZ 35 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETMİŞTİR

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ortaköy’de gece kulübüne yönelik terör saldırısında en az 35 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Şahin, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Şahin daha sonra gazetecilere açıklama yaptı. Saldırının saat 01.15 sıralarında gerçekleştiğini belirten Şahin,

“Bir teröristin uzun namlulu silahla önce kapı önünde bekleyen polis memurunu şehit ederek daha sonra bir vatandaşımızı şehit ederek daha sonra içeriye girerek masum insanların üzerine kurşun yağdırarak bu olayı gerçekleştirmiştir. Bu bir terör saldırısıdır. Şu ana kadar yapılan tespitlere göre en az 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir, 1 tanesi polis memuru. 40 vatandaşımız hastanelerde tedavi altında”

diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ortaköy’deki saldırıyla ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, saldırı haberinin ardından, Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile telefon görüşmeleri yaptığını açıkladı.

Hadiseden büyük üzüntü duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, gelişmeleri yakından takip ettiği, can kayıpları ve yaralıların durumu hakkında da bilgi aldığı kaydedildi.

GECE KULÜBÜ ÖNÜNDEKİ TAKSİ İNCELENMEK ÜZERE GÖTÜRÜLDÜ

Ortaköy’deki bir gece kulübünde gerçekleştirilen terör saldırı sonucunda hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ambulanslarla İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürülmeye devam ediyor.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ise gece kulübündeki delil çalışmaları sürüyor. Öte yandan saldırının gerçekleştiği gece kulübü önünde bulunan bir ticari taksi ise çekici aracına yüklenerek incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişilerin bu taksi ile eğlence mekana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

GECE KULÜBÜNE TERÖR SALDIRISINDA YARALANANLAR HASTANELERE SEVK EDİLİYOR

Ortaköy’de gece kulübünde yaşanan terör saldırısında yaralananlar çevre hastanelere sevk ediliyor. Şişli Hamidiye Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen bir yaralı, “Herkesi taradılar. 3-4 kişi taramalarla taradı. Sağ olan herkesin kafasına sıktılar içeride” diye konuştu.

TERÖR SALDIRISI KURBANLARININ CANSIZ BEDENLERİ ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLÜYOR

Gece kulübüne yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenlerin cenazeleri adli tıp kurumuna götürülüyor. İlk belirlemelere göre 1’i polis 35 kişinin şehit olduğu terörist saldırıda ağır yaralanıp kaldırıldıkları hastanelerde, yolda ve olay yerinde hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerini taşıyan ambulanslar adli tıp kurumu binasına art arda girdi.

Şehit polisin Şişli Etfal hastanesi’nden alınan cenazesi de ambulansla, kurum binasına gönderildi.

Ali Kerem BENGİ – Mehmet İlkay ÖZER – Tahsin GÜNER – Soner HASIRCIOĞLU – Yaşar KAÇMAZ – Akın ÇELİKTAŞ – Gülseli KENARLI – Ramazan EĞRİ – Hakan KAYA/ İstanbul DHA

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...