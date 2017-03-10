İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan saat 11.16’da kalkan TC-HEZ tescilli Sikorsky S-76 tipi helikopter Büyükçekmece’de saat 11.21’de düştü.

Eczacıbaşı Grubu’na ait Sikorsky helikopterde 7 kişi bulunuyordu. Helikopterin Kaptan Pilotu’nun Alaaddin Nacar olduğu öğrenildi.

Beylikdüzü’nde düşen helikopterde 2 pilot, 4 yabancı ve 1 Türk yolcunun bulunduğu öğrenildi

Helikopter Pilotları

Beylikdüzü’nde düşen helikopter nedeniyle D100 karayolu trafiğe kapandı.

Eczacıbaşı Holding’ten Beylikdüzü’ndeki helikopter kazasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Yazılı açıklama şu şekilde:

Eczacıbaşı Havacılık A.Ş.’ye ait olan helikopter, alınan izinlerin ardından bugün öğleden önce Bozüyük’e gitmek üzere havalanmış, ancak henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 11.30’da Büyükçekmece’de düşmüştür. Helikopterde Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim Özen, Rusya’daki bölge satış yöneticilerimizden Aleksandr Vanin, Rus misafirleri Igor Kochergin, Luidmila Chuprova ve Elena Badragan ile pilotlar Alaattin Nacar ve Ahmet Bulut bulunmaktaydı. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Hepimizi derinden üzen bu kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

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