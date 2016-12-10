İstanbul’da patlama 20 yaralı var. Bakan Soylu, TBMM Genel Kurulunda, İçişleri Bakanlığının 2017 yılı bütçesinin görüşmeleri sırasında İstanbul’daki saldırıya ilişkin milletvekillerine bilgi verdi.

Soylu, “Maçın hemen çıkışında Bursaspor taraftarının dağıldığı çıkışta, taraftarlar dağıldıktan sonra çevik kuvvet polisimizin olduğu noktada bir bombalı araç olduğu değerlendiriliyor.

İstanbul’da patlama 20’ye yakın yaralı var, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehit sayısı konusunda bir bilgimiz yok” dedi.

Soylu, “İnşallah olmayacağını ümit ediyoruz. Yaralılar polis.” diye konuştu.

İki ayrı patlamanın olduğunu yönünde bilgiler geldiğini belirten Soylu, “Beleştepe denilen, stadın üzerinde maç seyredilen tepede olduğu yönünde.

Bu bilgiler teyide muhtaç. Çevik Kuvvet otobüsüne yönelik bir saldırı. Orası kalabalık bir alan, Bursaspor taraftarı tahliye olduktan sonra yapılmış bir şey.” ifadelerini kullandı.

Patlama sesi İstanbul’un birçok semtinden duyuldu. Lig TV muhabiri ise canlı yayında verdiği bilgide Süzer Plaza çevresinde bir aracın yandığını ve silah sesleri duyduklarını bildirdi.

Saldırının bombalı araçla düzenlendiği ve hedefin çevik kuvvet olduğu iddia ediliyor.

TV’LERE YAYIN YASAĞI GELDİ

İstanbul Beşiktaş’ta Vodafone Arena yakınında maç çıkışı saatinde çevik kuvvet otobüsüne bombalı araçla saldırı düzenlendiği bildirildi. patlamaya ilişkin yayın yasağı getirildi.

RTÜK, Başbakanlık tarafından İstanbul’da meydana gelen patlamaya ilişkin geçici yayın yasağı getirildiğini bildirdi.

Kaynak: İstanbul’daki patlamaya yayın yasağı

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