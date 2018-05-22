A Milli Futbol Takımı 2.5 yıl sonra İstanbul’da oynayacak. 28 Mayıs Pazartesi günü saat 21.15’te 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda İran ile özel maçta karşılaşacak.

En son 17 Kasım 2015’te yine Başakşehir’de Yunanistan maçı oynanmıştı. Türkiye’de oynanan son 11 milli maçın 7’si Antalya, 3’ü Eskişehir ve 1’i Konya’da oynanmıştı. 11 maç aradan sonra İstanbul seyircisinin önüne çıkacak olan Milli takımın rakibi İran Dünya Kupası’nda Portekiz, İspanya ve Fas ile B Grubu’nda mücadele edecek. İran’ı Portekizli teknik direktör Carlos Queiroz çalıştırıyor.

SATIŞA ÇIKAN BİLET FİYATLARI 30-15-10 TL..

A Milli Takımımızın İran ile oynayacağı özel karşılaşmanın internet üzerinden genel bilet satışı başladı.

Karşılaşmanın bilet satışı, internet üzerinden taraftarkulubu.tff.org sitesinden gerçekleşiyor. Satın alınan biletler, ücretsiz kargo ile futbolseverlere ulaştırılacak. Türkiye-İran maçının taraftarkulubu.tff.org’dan satışa sunulan biletlerinin fiyatları, 1. Kategori 30 TL, 2. Kategori 15 TL ve 3. Kategori 10 TL olarak belirlendi.

TÜRKİYE – İRAN MAÇINI VALENTİN KOVALENKO YÖNETECEK

Müsabakayı Özbekistan Futbol Federasyonu’ndan Valentin Kovalenko yönetecek. Kovalenko’nun yardımcılıklarını Ruslan Serazitdinov ve Alisher Usmanov yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise FIFA kokartlı hakemimiz Hüseyin Göçek olacak.

ADAY KADRO

Baldır adalesinde yırtık bulunan Ömer Toprak, kasık adalesinde yırtık olan Enes Ünal, ayak bileğinden sakatlık geçiren Emre Mor ve dizinde sakatlık olan Caner Erkin’e milli takım daveti yapılmadı. Bu arada Bursaspor’dan Ertuğrul Ersoy ve Austria Wien’den Tarkan Serbest, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

Teknik direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

KALECİLER: Okan Kocuk (İstanbulspor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir)

SAVUNMA: Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Çağlar Söyüncü (Freiburg),

Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Ömer Bayram (Teleset Mobilya Akhisarspor)

ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (Kayserispor), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Tarkan Serbest (Austria Wien), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Kenan Karaman (Hannover 96), Serdar Gürler (Osmanlıspor), Yunus Mallı (Wolfsburg)

FORVET: Cenk Tosun (Everton), Umut Bulut (Kayserispor)