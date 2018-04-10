Spor İstanbul’un organize ettiği 13. Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’nda tarihi bir yarış geride kalırken, hem parkur rekoru, hem de Türkiye rekoru yenilendi.

Türkiye atletizm tarihinde ilk kez yarı maratonda bir saat barajı aşıldığı İstanbul Yarı Maratonu’nda parkur rekoru ve Türkiye rekoru yenilendi. Yaklaşık 5 bin atletin start aldığı Yenikapı-Sirkeci-Zeytinburnu rotasındaki 21.1 kilometrelik yarışta Etiyopya’dan 19 yaşındaki Amdework Walelegn, 59:50’lik finişiyle tüm zamanlarda Türkiye’deki en iyi dereceyi yakaladı. Bu yıl dünyada sezonun en hızlı 10 kilometre performansının sahibi olan Walelegn, İstanbul’daki parkur rekorunu da 18 saniye geliştirdi. Walelegn’in ardından Assefa Tefera 1:00:07 ile ikinci olurken, milli atlet Kaan Kigen Özbilen 1:00:08 koşarak Türkiye yarı maraton rekorunu eline geçirdi. Bu dalda eski rekor, 1:00:16 ile 2016 yılında yine bu yarışta Ali Kaya tarafından gerçekleştirilmişti.

Beş atletin 61 dakikanın altında koştuğu Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’nda, Polat Kemboi Arıkan 1:01:20 koşarak Türk atletler sıralamasında 2. olurken;

Aras Kaya da 1:02:48 ile genel sıralamada 8., Türk atletler arasında 3. sırada yer aldı.