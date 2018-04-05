Türkiye’nin en büyük yol yarışlarından Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 8 Nisan Pazar günü koşulacak. Dev yarışta önemli isimler sahne alacak.

Spor İstanbul’un organize ettiği Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 8 Nisan 2018 günü Yenikapı ile Zeytinburnu arasındaki sahil şeridinde koşulacak. Zorlu yarışta dünyaca ünlü isimler mücadele verecek.

21.1 kilometrelik yarı maraton dışında 10 kilometre koşusunun da bulunduğu Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’na yaklaşık 7 bin katılımcı kaydoldu.

LILESA GELİYOR

İstanbul Yarı Maratonu’nun bu yılki ağır topu, Olimpiyat ikincisi maratoncu Feyisa Lilesa. 27 yaşındaki Etiyopyalı, Rio Olimpiyatları maraton mücadelesini ikinci bitiren Lilesa’nın kariyerinde 59:22’lik derece bulunuyor. Lilesa’yı zorlayacak isimlerin başında bu yıl 27:36’lık 10 kilometre koşan 1999 doğumlu Amdework Tadese bulunuyor. Genç Etiyopyalı, sezonun en hızlı 10 kilometresini 17 Mart’ta İspanya’nın Laredo kentinde katıldığı yarışta koşmuştu.

Yarışta İstanbul Maratonu’nun eski galibi Kenya kökenli Azeri atlet Evans Kiplagat, 59:18’lik bir dereceye sahip Leonard Kipkoech, geçen yılın Hamburg Yarı Maratonu birincisi Albert Kangogo da var.

Türkiye’nin mücadelede edecek isimleri arasında 2016 İstanbul Yarı Maratonu’nun galibi ve 1:00:16’lık Türkiye rekorunun sahibi Ali Kaya, 24 Mart’ta Valencia’da dünya dokuzuncusu olan Kaan Kigen Özbilen, eski Avrupa şampiyonu Polat Kemboi Arıkan, 2016 Avrupa Kros şampiyonu Aras Kaya gibi isimler var.

Kadınlarda ise U23 Türkiye yarı maraton rekortmeni Büşra Nur Koku, milli atletlerden Emine Hatun Tuna, Nursel Karataş ve Büyük Atatürk Koşusu galibi Sebahat Akpınar gibi isimler mücadelede elit listede yer alıyor.

Kadınlar yarışındaki en önemli isimlerin başında ise ocak ayında Dubai Maratonu’nu 2:19:17’luk dereceyle kazanma başarısı gösteren Etiyopyalı Roza Bekele bulunuyor. Bekele’nin, kariyerinde 1:06:18’lik yarı maraton derecesi olan Kenyalı Joyce Chepkirui ile mücadele etmesi bekleniyor.

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’nun startı 8 Nisan Pazar sabahı 8:45’te verilecek.