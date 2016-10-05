İstanbul Valiliği’nden Telefon Dolandırıcılığı uyarısı

İstanbul Valiliği, il genelinde sanayi işletmeleri ve iş dünyasında faaliyet gösteren kuruluşların, kendilerini vali yardımcısı veya kaymakam olarak tanıtan kişilerce aranarak dolandırıldığını belirterek uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, “İlimizde bulunan sanayi işletmeleri ve iş dünyasında faaliyet gösteren kuruluşların,

kendilerini vali yardımcısı veya kaymakam olarak tanıtan kişilerce aranarak kamusal işler için (polise destek, engellilere yardım vb. gibi) para yardımı talep ettiklerine ilişkin Valiliğimize bilgiler ulaşmaktadır” denildi.

Bu şekilde aramalara itibar edilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, “Valiliğimiz ya da kamu kurumlarınca bu şekilde herhangi bir talep olmadığı gibi bu tür aramalar yapan kişilerin kötü niyetli ve dolandırıcı olduklarının bilinmesi, bu tür çağrı alan vatandaşlarımızın arandıkları telefon numaralarını ve diğer bilgileri derhal en yakın kolluk kuvvetine (emniyet-jandarma) bildirmesi ve bu tür taleplere kesinlikle itibar edilmemesi hususunda tüm halkımızın ve ilgililerin duyarlı olmaları rica olunur” ifadeleri kullanıldı.

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