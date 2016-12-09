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İstanbul Üniversitesi’nde FETÖ/PDY operasyonu

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Editör
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İstanbul Üniversitesi'nde FETÖ/PDY operasyonu

’nün (FETÖ) akademik yapılanmasına yönelik 87 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararında ’nde görev yapan çok sayıda profesör, doçent, yardımcı doçent ve öğretim görevlilerinin olduğu belirtiliyor.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 12 ilde başlatıldı. kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 87 kişiden 51’inin yakalandığı öğrenildi.

Haklarında gözaltı kararları bulunanlar arasında, bir siyasi parti genel başkanının yanı sıra İstanbul Üniversitesi’nde görev yapan profesör, doçent, yardımcı doçent ve öğretim görevlilerinin olduğu belirtiliyor.

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