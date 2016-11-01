İstanbul Maratonu’nda geri sayım başladı

Türkiye’nin en büyük kitlesel spor etkinliği olan Vodafone İstanbul Maratonu’na iki hafta kaldı. 13 Kasım’daki yarış, bu yıl aynı zamanda maraton dalında Türkiye Şampiyonası niteliğinde…

Bu yıl 15 Temmuz şehitleri için koşulacak olan 38. Vodafone İstanbul Maratonu’na geri sayım devam ediyor. Yarış ve öncesindeki fuar için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğu İstanbul Maratonu’ndaki listeler de netleşiyor.

Yarışta genel sıralamada ilk üçe giren atletler, aynı zamanda 2016 yılının Türkiye maraton şampiyonası podyumu olarak sınıflandırılacak.

26 Haziran 1938’de ilki İstanbul’da yapılan Türkiye Maraton Şampiyonası, 1979’da başlayan Avrasya Maratonu’ndan sonra büyük oranda bu yarışın içinde tasnif edilmişti. İstanbul Maratonu kapsamında yapılmayan son şampiyona, 2003 yılında Ayvalık’ta gerçekleşmişti. Vodafone İstanbul Maratonu’na katılmak isteyenler için önümüzdeki hafta yapılacak maraton fuarında son bir kayıt fırsatı olacak.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...