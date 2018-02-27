“Tuna Kiremitçi Ve Arkadaşları” albümüyle büyük başarı elde eden Tuna Kiremitçi yeni şarkısı “İstanbul Köleleri”ni yayınladı.

Tuna Kiremitçi’nin yeni şarkısı “İstanbul Köleleri” Pasaj Müzik etiketiyle tekli olarak çıktı. Şarkıda büyük şehirdeki sert ve can acıtan ilişkiler bir kölenin ağzından anlatılıyor. Acı çeken aşıkların birbirlerine ölümüne bağımlı halleri… Zincirleri çözmeden sevişenlerin yaraları… İstanbul’un ve aşkın kölesi olmuşlara romantik bir selam…

Brezilyalı model Bruna Lutz’un oynadığı “İstanbul Köleleri” klibinin yönetmenliğini İdil Dizdar ve Sait Dağdeviren üstlendiler. Söz ve müziği Tuna Kiremitçi’ye ait şarkının düzenlemesini Hüseyin Çebişci yaptı.