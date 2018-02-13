Büyükşehirlerde gün geçtikçe artan betonlaşma, trafik sorunu, yaşam alanı darlığı gibi birçok sorun vatandaşların büyükşehirleri terk etmesine neden oluyor. İstanbul İzmir’e, Ankara İstanbul’a göç ediyor.

Ankara, Türkiye’nin başkenti olması nedeniyle gerek küresel ölçekte gerekse ülke ölçeğinde ekonomik, siyasi, sosyal ve jeopolitik öneme sahip bir merkezdir. Bu nedenle, il önemli bir göç merkezi konumundadır. Ankara’nın aldığı yüksek nitelikli, genç ve dinamik göçte aşağıdaki faktörler önemli rol oynamaktadır Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) göç istatistiklerine göre, toplam nüfusu 4 milyon 650 bin 802 olan Ankara’da, 1 milyon 548 bin 626 ‘Ankaralı’ yaşıyor.

Coğrafi konumu itibariyle Türkiye’nin ortasında yer alan Başkent, en çok çevre illerden göç alırken, Ankara’da yaşayanlar arasında 336 bin 694’le Çorumlular birinci sırada yer alıyor. Başkent’te yaşayan Çorumluları sırasıyla Yozgatlılar 293 bin 748, Çankırılılar 222 bin 524, Kırşehirliler 179 bin 94, Kırıkkaleliler 163 bin 105 ve Sivaslılar 143 bin 153 kişi ile izliyor.

Ankara’ya göç edenlerin eğitim durumlarının oranına bakıldığında ilk sırayı lise veya dengi okul mezunlarının çektiğini görüyoruz, daha sonra yüksekokul veya fakülte mezunu ardından ilköğretim mezunu vatandaşlar Ankara’yı tercih ediyor.

İSTANBULLULAR İZMİR’E

Göç alma ve verme konusunda ise İstanbul başı çekiyor. İstanbul’un en çok göç verdiği il ise 16 Bin 129’la İzmir oldu. TÜİK’in araştırmasına göre İstanbul’un İzmir’e göç vermesinin nedenleri arasında Aşırı betonlaşma, az yeşil ve açık alan, aşırı kalabalık, ulaşım sıkıntısı nedeniyle yavaşlayan sosyal etkileşim, artan hoşgörüsüzlük, hayat pahalılığı ve çocuklar için doğru okul ve iyi eğitim olanaklarına ilişkin yüksek bütçeler, Ege’de olma arzusu, doğaya ve denize yakınlık, daha huzurlu ve daha hoşgörülü hayat tarzı olduğunu dair geniş algı, yapımı devam eden İstanbul-İzmir otoyolunun İzmir’e ve İzmir’den ulaşımı kolaylaştıracağı düşüncesi, tren ve metro olanaklarıyla İzmir’in şehir merkezine ve çevre bölgelerine ulaşımın kolaylaşması gibi nedenler gösteriliyor. Tüm bu sebeplerden dolayı İstanbulluların yeni gözdesi İzmir.

Çalışma olanaklarının ve eğitim seviyesinin yüksek olduğu illerimiz arasından koşulları en iyi olan şehirleri tercih eden vatandaşlarımız İstanbul’dan İzmir’e gitmeyi tercih ediyor.

ANKARALILAR İSTANBUL’A

Ankara’nın aldığı göçte olduğu gibi verdiği göçe de büyük şehirlerin sunduğu fırsatlar ve coğrafi olarak Ankara’ya yakın illere giden nüfus neden olmaktadır. Yapılan Nüfus ve Konut Araştırması hane halkı özellikleri, iş gücü, istihdam, işsizlik, göç, engellilik gibi bilgileri ülke çapında sunmuştur. Bu çalışmaya göre verilen göçte etkili olan faktörler arasında, hanedeki fertlerden birine bağımlı göç, eğitim, iş aramak- bulmak, tayin- iş değişikliği, evlilik-boşanma, diğer, sağlık, bilinmeyen gibi nedenler yer alıyor.

Ankara’nın göç verdiği iller arasında birinci sırada İstanbul yer alıyor, ikinci sırada ise İzmir var.