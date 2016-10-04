YATIRIMCILARIN ilgiyle beklediği ‘İstanbul Forexpo Fuarı’ ziyaretçilerine kapılarını açtı. ‘Forexpo Fuarı Diamond Elite Sponsoru’ olarak fuarda yer alan İntegral Menkul Değerler A.Ş. yatırımcılarla bir araya gelirken, ziyaretçiler için finansal araçlar ve finansal okuryazarlık hakkında seminerler düzenledi.

İntegral Menkul Değerler Satış ve Pazarlama Direktörü İbrahim Taşdoğan, “Yatırımcılar ve yatırımcı adayları ile bir araya gelme fırsatı yakaladığımız bu gibi etkinliklerde yer almaktan dolayı mutluyuz” dedi.

Bilgi edinme ve eğitim odaklı planlanan ve aracı kurumların katılımıyla düzenlenen Türkiye’nin en büyük B2C Forex fuarı İstanbul Forexpo – Forex Hisse ve Türev Ürünler Fuarı, 1-2 Ekim tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşti.

Bu yıl 3. kez düzenlenen fuara; 13 aracı kurum, eğitim-yazılım hizmetleri sunan 7 forex piyasası hizmet sağlayıcı şirketi katılırken, İntegral Menkul Değerler A.Ş. her yıl olduğu gibi bu yıl da fuarda ‘Diamond Elite Sponsoru’ olarak yer aldı.

İntegral Menkul Değerler A.Ş. uzmanları, fuar süresince ziyaretçilere finans piyasaları, tasarruf, forex, hisse ve türev ürünleri gibi konularda bilgi aktardı. Ayrıca İntegral Menkul Değerler A.Ş. analiz ekibi de çeşitli konularda eğitimler vererek yatırımcıları piyasalar hakkında bilgilendirirken, merak edilenleri de yanıtladı. Fuarın hem katılım açısından hem de içerik açısından başarılı olduğunu belirten İntegral Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Kıvanç Memişoğlu, finansal okuryazarlık için bu fuarların önemli olduğunu ifade etti.

İntegral Menkul Değerler Satış ve Pazarlama Direktörü İbrahim Taşdoğan, “Fuar bu yıl, 3’üncüsü düzenlenen bir fuar. Biz 3 yıldır ‘Diamond Elite’ olarak katılıyoruz bu fuara. Gayet memnunuz. Katılım da beklediğimiz düzeyde. Kurum olarak daha çok tüm çalışanlarımızla uzman kadromuzla özellikle analiz ve araştırma kadromuzla buradayız. Yatırımcıların olabilecek soruları, bilgi almak istedikleri konular, eğitimsel konulara ağırlık vererek fuarı geçirmeyi düşünüyoruz. Bunun dışında eğitim seminerlerinde yine bizim de yer aldığımız bir başlık söz konusu.

Fuar 2 gün sürecek. Bugün ilk günü, Pazar ikinci günü. Katılımın yarın da aynı düzeyde olacağını düşünüyoruz. Eğitim seminerler art arda ve yoğun ilgi olduğunu görüyoruz eğitim seminerlerine baktığımızda. Bu yoğunlukla devam ederek yatırımcıların bilinçlendirilmesi ve kurumlar hakkında bilgi almasına iletişim kurmasına yönelik gerekli bir zemin hazırlanmış olduğunu düşünüyorum. Sektöre faydası olacağına inandığım bir fuar” diye konuştu. Şirket olarak finansal eğitime büyük önem verdiklerini ve birçok noktada faaliyet gösterdiklerini belirten İbrahim Taşdoğan; “3 yıldır düzenlen İstanbul Forexpo’da, bu yıl geçen yıllara göre ziyaretçi ve yatırımcı sayısında artış olduğunu da gözlemledik. Yatırımcılar ve yatırımcı adayları ile bir araya gelme fırsatı yakaladığımız bu gibi etkinliklerde yer almaktan dolayı mutluyuz. Son derece eğitimli ve tecrübeli uzman kadromuz, güncel teknolojiyle donatılmış alt yapımız ve müşteri odaklı hizmet anlayışımız ile yatırımcılarımıza kalite standartları yüksek, hızlı ve güvenli bir şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.

FUTBOLCU SALİH UÇAN FUARI ZİYARET ETTİ

Fuarda, sponsoru olduğu Fenerbahçe Profesyonel Futbol Takımı da İntegral Menkul Değerler A.Ş.’yi yalnız bırakmadı. Fenerbahçe futbol takımının genç yeteneklerinden Salih Uçan, İntegral Menkul Değerler A.Ş.’nin standını ziyaret etti. Uçan, şirketin çalışmaları hakkında bilgi alırken, İntegral Menkul Değerler A.Ş. çalışanları ile fotoğraf çektirip, hayranları için forma imzaladı.

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