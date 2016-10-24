İstanbul Avrupa Yakası’nda her gün 50 konut yenilenmek için yıkılıyor

Rapora göre 2016’nın ilk 9 ayında 101 bin 351 konutta ilk defa yaşam başladı. Temmuz ayında sıfır eve geçişlerde 7 bin 231 ile yılın en düşük rakam görülse de, ağustos-eylül aylarında meydana gelen hareket gelecek için umut verdi. 2015’in ilk 9 ayında 270 bin 433 olan var olan binalardaki dairelere taşınma sayısı, 2016’nın aynı döneminde yüzde 10.7 düşerek 241 bin 279’a ulaştı.

4.2 milyon abonesiyle Türkiye’nin en büyük perakende elektrik satış şirketi olan CLK Boğaziçi Elektrik tarafından bu yıl üçüncüsü açıklanan Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’na göre yılın ilk 9 aylık döneminde İstanbul’un Avrupa yakasında 101 bin 351 yeni konutta ilk defa oturum başladı. İlk 9 ayda her gün 370 aile sıfır eve yerleşti. Bu da her gün yeni inşa edilmiş oturuma hazır 25 dairelik 15 ayrı binanın oturumcusuyla buluşması anlamına geliyor.

CLK Boğaziçi Elektrik’in teknolojiye yaptığı yatırımlarla anlık olarak izlediği elektrik abonelerinin başvuru ve ikamet değişikliklerinden hareketle hazırlanan ‘Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’ İstanbul Avrupa Yakası’ndaki yeni bina yapımını gözler önüne sererken, kentsel dönüşüm nedeni ile ‘yıkılan’ konutları da ortaya koymaya başladı.

Raporda son bir yenilik olarak Şubat 2016’dan itibaren tutulmaya başlanan ‘kentsel dönüşüm bina yıkım istatistikleri’ne göre bu yılın şubat-eylül dönemini kapsayan 8 ayda İstanbul Avrupa Yakası’nda 12 bin 261 konut yıkıldı. Yani İstanbul’un Avrupa Yakası’nda her gün 50 konut yenilenmek için ‘yok’ oldu.

‘BU RAKAMLAR KENTSEL

DÖNÜŞÜMÜ YANSITIYOR’

CLK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü İbrahim Gümüşlü, Türkiye’de ilk ve tek olarak açıkladıkları ‘Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’yla, İstanbul Avrupa Yakası’nda gayrimenkul hareketlerinin adeta fotoğrafını çektiklerini belirtti. Gümüşlü, “Son olarak İstanbul’un bir gerçeği olan kentsel dönüşüm hareketlerini de bu raporumuzla ortaya koymuş olduk. Gördük ki, bu yılın 8 aylık döneminde 12 bin 261 konutun yıkımı gerçekleştirilmiş. Bu binalar yıkılarak, kamuoyunda sürekli gündeme getirilen Büyük İstanbul depremine karşı daha dayanıklı, sosyal alanları olan daha sağlam binalara yer açılmış. Diğer yandan rapordaki sıfır ve ikinci el bina istatistikleriyle İstanbul’un hangi bölgesinde büyümenin ne kadar ve hangi bölgelerinde sürdüğünü ortaya koyarken, gayrimenkul sektöründe de yatırım trendleri ortaya çıkarıyoruzö dedi.

TEMMUZ AYINDAKİ HAREKET

SON 1 YILIN EN DÜŞÜĞÜ

CLK Boğaziçi Elektrik Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’na göre İstanbul Avrupa yakasında geçen yılın ilk 9 ayında 82 bin 95 olan yeni konuta taşınan aile sayısı bu yılın aynı döneminde yüzde 23.4 artarak 101 bin 351’e ulaştı. Geçen yıl ilk 9 ayda her gün 299 aile yeni konutuna taşınırken, bu yılın aynı döneminde bu rakam 370’e yükseldi. 2016 yılının temmuz ayındaki 7 bin 231 sıfır konuta taşınma hareketi son 1 yılın en düşük hareket olarak ölçüldü.

Yılın ilk 9 ayında en fazla yeni dairelere yerleşme hareketi Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt ve Başakşehir’den oluşan Avcılar bölgesinde gerçekleşti. Bu bölgedeki sıfır binalara son 3 ayda 10 bin 235 aile yerleşti. 9 ayda ise Avcılar’da 35 bin 403 aile yeni evlerine giriş yaptı. Avcılar’ı 30 bin 872 daire ile kentsel dönüşüm bölgelerini içinde barındıran Sefaköy bölgesi izledi. Rakamlardaki artışa bakıldığında anılan bölgelerdeki kentsel dönüşüm faaliyetlerinin meyvelerini vermeye başladığı göze çarpıyor.

İKİNCİ ELDE BEŞİKTAŞ VE

BEYOĞLU’NUN YÜKSELİŞİ

Konutlardaki ikinci el satış ve kiralama hareketliliğin fotoğrafını çeken ‘eski tesise abonelik’ başlığında ise düşüş devam etti. Buna göre 2015’in ilk 9 ayında 270 bin 433 olan var olan binalardaki dairelere taşınma sayısı, 2016’nın aynı döneminde yüzde 10.7’lik gerileme ile 241 bin 279 oldu. Eylül ayı 31 bin 672 taşınmayla geçen yıldan bu yana bu alandaki en yüksek hareketin yaşandığı dönem olarak göze çarptı. İkinci el alım ve kiralık alanında içerisinde Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ve Bahçeşehir gibi önemli yerleşim bölgelerindeki hareket dikkat çekti. Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli ve Kağıthane bölgeleri ise bu dönemde hareketliliğin gözle görülür biçimde arttığı yerler arasında geldi.

YABANCI OTURUMCU AİLE

SAYISI 30 BİNE DAYANDI

Gayrimenkulün Enerjisi Raporu, yabancı yerleşimini ortaya koyması bakımından da büyük önem taşıyor. İbrahim Gümüşlü, İstanbul’un Avrupa yakasında yabancı elektrik abonesinin sayısının 29 bin 169’a ulaştığının altını çizdi. Bu rakamın konut satışlarındaki artışa paralel olarak yükseldiğine dikkat çeken Gümüşlü, “Nisan-Haziran dönemleri arasında yabancı ailelerin yerleşim sayısı 4 bin 135 arttı. Üçüncü çeyrekte her gün 45 yabancı aile yeni evleri için elektrik aboneliği başvurusu yaptıö ifadelerini kullandı.

İstanbul’daki yabancı abone aileler arasında ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin aldığı pay da dikkat çekmeye devam ediyor. 2015’in ilk 9 ayında 1.787 olan İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki konut ve ticarethane oturumcusu Suriyeli aile sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 428 artarak 9 bin 439’a ulaştı. Toplam 12 bin 689 elektrik aboneliğine sahip Suriyeli ailelerin 11 bin 545’inin konut, 1.144’ünün ise ticarethane abonelikleri bulunuyor. Ancak Haziran ayında aylık 1.736’ye ulaşan Suriyeli abone başvuru sayısının üçüncü çeyrekte hız kestiği gözleniyor.

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