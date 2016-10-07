“İSTANBUL-AVANOS 25314” Karma Resim Sergisi

Kapadokya Bölgesi, Avanos ilçesinde kurulu bulunan Çağdaş Müzeciliğin yöredeki önde gelen temsilcisi Güray Müze İstanbul’lu sanatçıların karma resim sergisi ile bu ayın sanat etkinliğine start verdi.

Türkiye, İtalya ve Gürcistan’da ortak sergiler düzenleyen İstanbul’lu sanatçılar Bersen Özkan, Güler Özcan, Mihrişah Süerdaş, Mine Ülger ve Sema Sevgen 2009 yılında Burhan Yıldırım atölyesinde başladıkları dostluklarını ve sanat serüvenlerini “25314” adlı sergi ile sürdürüyorlar. Beş arkadaş eserlerini bu kez dünyanın ilk ve tek yeraltı seramik müzesi olan Güray Müze’nin galeri bölümünde sanatseverlerin beğenisine sundular.

Geometrik komposizyonlar, soyut dışavurumlar, kaotik betimlemeler ile farklı yorumları olan sanatçılar, eserlerinden oluşan sergi Avanos Güray Müze’de 1 Ekim Cumartesi günü ziyarete açıldı. Açılışa; Nevşehir Valisi Sn. İlhami Aktaş, Uçhisar Belediye Başkanı Sn. Ali Karaaslan, Avanos Belediye Başkan Vekili Sn. Gülay Tüysüz Demirtaş ile Kapadokyalı birçok sanatçı ve sanatsever katıldı.

Kayalara oyularak yerin 20 metre altında 1600 metrekarelik bir alandan oluşan Güray Müzedeki sergi ekim ayının 15’ine kadar açık olacak. Yerli ve yabancı sanatseverler tarafından büyük bir ilgi gösterilen müze, böylesi bir sergiye ev sahipliği yaparak sanata olan katkı ve ilgisini kesintisiz devam ettirdiğini de yineledi.

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