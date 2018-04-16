Ana Sayfa Güncel Haberler İşsizlik rakamları açıklandı Güncel HaberlerÖne Çıkan İşsizlik rakamları açıklandı Yazar Editör - 16 Nisan 2018 1 0 Facebook Twitter Google+ Linkedin Pinterest StumbleUpon ReddIt Tumblr Telegram VK Digg Viber WhatsApp LINE Email Print Türkiye’de işsizlik oranı ocak ayında yüzde 10,8 oldu. İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri Güncel Haberler Doğrusu ve eğrisiyle Turgut Özal dönemi! Güncel Haberler Tünelde zincirleme kaza Ekonomi Haberleri Dolar haftaya 4.10, euro 5.05 liranın üstünde başladı Güncel Haberler Şırnak’ta PKK’dan roketatarlı saldırı Öne Çıkan Türkiye’nin bütün suları özelleştirme adı altında satılıyor Güncel Haberler Garibim Akşener ve rakibi adaylarla farkı RESMİ İLAN TAKİP - BİK SOSYAL MEDYA'DA BİZ3,087BeğenenlerBeğen44TakipçilerTakip Et190TakipçilerTakip Et6,933TakipçilerTakip Et9,266TakipçilerTakip Et11AboneAbone Ol HAFTALIK HAVA DURUMU Ankara açık enter location 5 ° C 5 ° 5 ° 65 % 0.5kmh 0 % Pts 21 ° Sal 21 ° Çar 22 ° Per 18 ° Cum 13 ° Reklam