İşsizlere akademik katkı

Anadolu Üniversitesi koordinatörlüğünde, İngiltere, Almanya ve Çek Cumhuriyeti’nden 3 üniversite ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ortaklığıyla genç işsizliğe çözüm üretmek amacıyla yürütülen AB projesi kapsamında hazırlanan dijital portal kullanıma açıldı.

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilgün Çağlarırmak Uslu tarafından hazırlanan ve Ulusal Ajans tarafından kabul gören “Avrupa Bölgesindeki Eğitim-İş Uyuşmazlığının Azaltılması İçin Yeni Bir Ürün Olarak EMLT Modüler Uzaktan Eğitim Sistemi” adlı Erasmus + KA2 gençlik alanında stratejik ortaklık projesinin temel amacı, genç işsizliğine ilişkin çözüm üretmek.

İngiltere’den Westminster, Almanya’dan Friedrich Alexander, Çek Cumhuriyeti’nden Masaryk Üniversitesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün ve ESO’nun ortağı olduğu Anadolu Üniversitesi koordinatörlüğündeki proje kapsamında hazırlanan “www.emlt.eu” internet adresli dijital portal, gençlerin kullanımına sunuldu.

Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin temel amacının gençlere, üniversiteden mezun olmadan önce veya mezun olduktan sonra sektörle ilgili iş arama süreçleri, kendini bu sürece hazırlamaya ve nasıl şekillendireceğine yönelik ip uçlarını veren dijital bir ortam sunmak olduğunu, bu platformda 13 eğitim içeriği planladıklarını belirtti.

Bu içeriklerin hepsini proje ortaklarının kendi aralarında alan uzmanlıklarına göre paylaştıklarını aktaran Uslu, şöyle konuştu:

“Bir öğrenme yönetim sistemi kurduk. Dijital, internetten uzaktan erişebileceğiniz, girip kendinizi yenileyebileceğiniz, sonunda bir sertifika alabileceğiniz ve bunlarla bir CV hazırlayabileceğiniz, bu CV’yi de Avrupa’da dolaşma hakkı tanıyan bir Europa sertifikasına dönüştürebileceğiniz bir sistem. Bu, kişinin önünün açıyor. Öncelikle, genç bir sertifika ediniyor. Örneğin iş İngilizcesiyle, liderlikle ya da iş arama süreçleriyle ilgili, hazırladığımız dijital portal aracılığıyla eğitim alıyor. Her bir eğitimin de sertifikası var. Bu sertifika AB projesinde yer alan tüm kurumların katkılarını onaylayan bir sertifika oluyor. Yani eşsiz, değerli bir sertifikanız oluyor bu anlamda. Bunu CV’nizde kullanacağınız gibi, bununla daha sonra eğer Avrupa’da başka bir üniversiteye giderseniz kullanabiliyorsunuz. Bu da yine sistem içinde sağlanan önemli kolaylıklardan biri.”

– Gençlerin doğru işlerle eşleşmesi

Uslu, bir başka amaçlarının da mezun gençlerin kendi alanlarıyla ilgili doğru işlerle eşleşmelerini sağlamak olduğunu anlatan Uslu, “Örneğin bir işletme fakültesi mezununun reprezant olmak yerine kendi alanıyla ilgili var olan işte çalışmasının onu daha iyi tatmin edeceği, mutlu edeceği için daha yüksek verim alacağı için bir anlamda yanlış eşleşmeyi azaltmaya yönelik katkı da sağlıyor.” dedi.

Bunun aynı zamanda bir araştırma projesi olduğunu dile getiren Uslu, proje ortağı 4 ülkede bin 500’er kişiyle eğitimli gençlerin neden işsiz kaldıklarına, neden kariyerlerini doğru hedefleyemediklerine ilişkin bir araştırma anketi de yaptıklarını aktardı.

Uslu, “ne sıklıkla iş değiştiriyoruz, mezun olduktan sonra okulumuzla ilişkimiz ne aşamada ya da gençlerin sık sık iş değiştirmelerinin nedenleri, ücret düzeyiyle ilgili sıkıntıları mı yaşadığı şehirle mi ilgili sıkıntılar mı, bulduğu işle yetenekleri arasındaki ilgisizlikle mi ilgili olarak iş değiştiriyor” sorularına yanıt aradıkları anketin sonuçlarını yakında paylaşacaklarını söyledi.

– “Beklentimiz bu sürecin gençlerin iş aramasına destek sağlaması”

Uslu, projenin güncel örneklerden hareket ettiğini, informal bir dili olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Bütün gençlere ulaşmayı hedefliyor. Projedeki seçilen örneklerde yer alan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen bize destek vererek, liderlik eğitim içeriğinde, yerel bir lider olma vasfını tartıştı. Oldukça önemli katkıları var. Dünyanın neresinde olursanız olun bu sisteme internetten giriş yaparak, burada yer alan eğitimleri alıp sertifikasyon yapabilir ve bunları CV’nizde kullanabilirsiniz. Beklentimiz bu sürecin gençlerin iş aramasına ve doğru iş bulmasına ciddi anlamda destek sağlaması. ‘Kendimi sektöre nasıl hazırlarım, sektör deneyimi nasıl edinirim’ sorularına cevap bulsun diye hazırlanmış bir proje.”

Profesyonel ellerden çıkmış, gençlerin tamamen gelecekle ilgili kaygılarını ve kariyerlerini doğru planlamalarını hedefleyen projenin genç işsizlere umut olacağını aktaran Uslu, “Milyonlarca mezun genç var. Sektör artık en üst düzey not ortalamasıyla mezun gençler yerine kişisel sorumluluklarını yerine getirmiş, sosyal sorumluluk projeleri almış, uluslararası deneyimi olan, staj görmüş, ne istediğini bilen, kendini anlatabilen bireyler istiyor. Proje bu yönünüzü güçlendirerek aslında diğer adayların önüne geçiriyor sizi. Dolayısıyla A sektöründe size direkt istihdam sağlamıyor ama endirekt sağlıyor. Bu eğitimler bunu hedefliyor.” dedi.

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