İspanyol öğretim görevlisi Edirne’de ‘plastiğe hayır’ kampanyası başlattı

EDİRNE’de Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin İspanyol uyruklu öğretim görevlisi Begona Rodriguez, nehirleri plastik atıklardan temizlemek için kampanya başlattı. İnternet üzerinden organize olan bir grup Tunca nehri kenarında 1 kamyon çöp topladı.
Trakya Üniversitesi’nin Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görevli İspanyol uyruklu öğretim görevlisi Begona Rodriguez, Edirne’de ‘Plastiğe Hayır’ isimli bir kampanya başlattı. Güzel Sanatlar Fakültesindeki diğer akademisyenlerin ve şehir halkının yanı sıra Edirne Belediyesi, EDOSK ve Güzel Sanatlar Topluluğu gibi kurum ve kuruluşların destekleri ile hızla gelişen kampanyada plastik çöplüğüne dönen nehir kenarlarında temizlik yapıldı. Sosyal paylaşım siteleri üzerinden organize olan bir grup Tunca Kenarı’nda plastikleri temizlemek için bir araya geldi. Yaklaşık 35 kişilik ekibin içerisinde üniversite personelleri ve öğrenciler de yer aldı. Yaklaşık iki saat içerisinde Tunca nehri çevresinde ve kıyısından bir kamyon çöp toplandı.
Kampanyanın nehirleri plastik atıklardan temizlemenin yanı sıra toplumda plastik kullanımı alışkanlığını değiştirmek amacını taşıdığını kaydeden Begona Rodriguez plastik kullanımının doğaya verdiği zararlara karşılık farkındalığı arttırmayı hedeflediğini söyledi.
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