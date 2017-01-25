İSOFF Challenge ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun organize ettiği ve 18 Aralık 2016 günü Kemerburgaz Off-Road Parkuru’nda koşulan 5. ve son ayağıyla tamamlanan 2016 İSOFF Challenge (İstanbul Off Road Kulübü) ödül töreni ve gala gecesinde, kupanın genel klasman ve sınıflarında dereceye giren sporculara ödülleri ve destek olan kuruluşlara plaketlerİ takdim edildi.

Sporcular, İSOFF üyeleri, TOSFED yetkilileri, İstanbul Gözetmen Kurulu üyeleri, basın mensupları ve sponsorların katılımı ile gerçekleşen gecede, aynı zamanda kulübün 24.yaşı kutlandı.

Ayrıca geçtiğimiz yıl yapılan aktivitelerden eğlenceli görüntüler sergilendi ve 2017 yılı ile ilgili sürpriz organizasyonlar açıklandı.

Ödül töreni öncesinde İSOFF’a destek olan üye ve kurumlara plaketleri sunuldu. Ardından bir ilk olarak, 2016 İSOFF Challenge’da yarışan genç yarışçılar sahneye davet edildi.

Bir çoğu gelecek yıllarda sayısız kupa almaya aday genç yarışçılara ilk kupaları İSOFF tarafından alkışlarla verildi.

Sınıf Kupalarının ardından 2016 İSOFF Challenge genel klasman kupaları alkışlarla sahiplerini buldu. 2016 senesini eşit puanla tamamlayan iki pilot ve co-pilot ikincilik kupasını almaya hak kazandı. 2016 İSOFF Challenge birincilik kupası ise Hürriyet Grit ve Selçuk Sarı’nın oldu.

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