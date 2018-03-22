“Ankara’nın Lezzet Durakları” bu sefer yeni bir keşifle karşınıza çıkıyor. İsmET Chef.

Uğur Mumcu Caddesinde daha bir hafta önce açıldı.

İsmET Chef, cadde üzerinde şirin, güzel ve ferah. Daha resmi açılışını bile yapmamış ama şimdiden çevre işyerleri ve evlerden oldukça ilgi görmüş. İsmET Chef, çevresinde eksik olanı araştırmış ve nokta atışıyla hedefi vurmuş. Nasıl mı? Basit…bildiğimiz kıymasız döneri ve birkaç çeşit köfte çıkarıyor. Kaliteli ürün, doyurucu ve hesaplı porsiyonlar da olunca haliyle ilgi da artmış.

İsmET Chef’in sahibi ve işletmecisi Ağrılı İsmet Akkuş, 35 yaşında, bekar ve yakışıklı.

Takım elbisesi ve kaytan bıyıklarıyla konuklarını kapıda karşılıyor, buyur ediyor. Diğer çalışanlarıyla beraber koşuşturuyor. İsmet bey işyerinin adını da son dönemin yükselen furyası et lokantalarına atfen “İsmET” koymuş. Çok zekice, tebrikler.

İçerisi de tuğla duvarlar ve çeşitli bakır objelerle dekore edilmiş. Mutfak da açık…siparişinizin hazırlanışını görebiliyorsunuz. Taş fırında ise mekanın bütün pideleri, lavaşları çıkarılıyor. Döner tezgahı da, kömür ızgarası da ortada.

Antep lezzetleri

Masaya oturduğunuza hemen salata, panço, sumaklı soğan ve acılı ezme ikram olarak geliyor.

Bu arada İsmET, ağırlıklı olarak Gaziantep lezzetlerini sunuyor. Örneğin başlangıç olarak Antep yuvalama çorba, Antep usulü sarımsaklı lahmacun, kuru patlıcan dolma, içli köfte ilk akla gelenlerden.

İsmET Döner Köfte 1 - 5

Antep lezzetleri dedik ama mekanın Ankara döneri ve köfte çeşitleri daha fazla ilgi görüyor. Adana kebabı, çöp şiş, ciğer şiş, Urfa kebabı da var.

Döneri kıymasız

Döner sırf dana döş etinden kıymasız. Hazırlığı, işlenmesi, tadı tuzu ustaların mahareti. Tırnak pide, pilav, domates, biber ve patates ile servis ediliyor ve doyurucu. Gobit, dürüm, servis ve İskender şekliyle 15 ile 25 lira arasında sunuluyor. Bu arada günde en az 2 kere değişiyor ve her zaman taze kalıyor.

Köfteleri de dana etinden, kaşarlı, İnegöl ve kasap köfte olarak veriliyor. Karışık isterseniz de 35 lira. Ama köfteleri gereğince güzel kömür ateşinde pişirilmiş ve içi sulu kalmış. Kasap köfte ise çeşitli baharatlarla tatlandırılmış ama her zaman istediğiniz gibi olmayabilir bilginiz olsun.

Dondurmalı katmeri atlamayın

Mekanın tatlıları da iyi. En özeli Katmer’i denedim, fıstıklı tereyağlı katmerin arasına halis Maraş dondurması koyuyorlar. Gerçekten bana göre dayanılmaz bir lezzet. Bu güzellik 18 lira, künefe ise 15 lira.

Mekanın sahibi İsmet bey bugünlere resmen tırnaklarıyla kazıyarak gelmiş. Bulaşıkçılıktan, garsonluğa ve 18 yıl sonra kendi işinin patronu olmuş. Yıllarda yurtdışında özellikle Bakü’de çalışmış ve şimdilerde emeğini, beraberinde çalıştığı diğer arkadaşlarıyla beraber Ankaralılara sunuyor.

İsmEt, sabah 09’da açılıyor ve akşam 23.30’da kapanıyor. Her türlü kredi kartının da geçerli olduğu mekanın otopark sorunu da yok. Paket servisinin de olduğu mekanın düzayak girişli olması da ayrı bir özellik.

Ankara döneri ve lezzetli köfteler için İsmET’e yolunuzu düşürmenizi öneririm. Afiyet olsun.

İsmET Döner-Köfte

Uğur Mumcu Caddesi No: 80-B

Çankaya-Ankara

Tel: 0312-4461516