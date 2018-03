Son yıllarda kısa zamanda ünlü olmak, kısa zamanda köşe dönmek isteyenler ya Türk büyüklerine, ya İslâm dinine saldırıyorlar. Kimi tarihten nasibi olmayanlar Fatih Sultan Mehmet’e Hıristiyanlık yakıştırıyor, kimi salak Kanunî’ye “salak” demek cür’etini gösteriyor.

Bir meczup çıkıyor İslâm adına İslâmın ruhuna aykırı hükümler kuruyor. Vatandaşı dinden imandan uzaklaştırmaya çalışıyor.

İşte tam bu noktada artık devreye en yüksek makam giriyor. Sessiz vatandaşın hislerine tercüman olmak istiyor. Ancak seçtiği kelimelerin istismara açık kelimeler olduğu kısa sürede anlaşılıyor. Ertesi gün AKP Siyaset Akademisi’nde yaptığı uzun konuşmada “İslâm’ı güncellemek” düşüncesine açıklık getiriyor. Getirmesine getiriyor ama Cumhurbaşkanı’nın şahsına ve T.C. devletine düşman olan çevreler ellerine “hazine” değerinde bir “koz” geçirmiş oluyorlar. Bundan sonra siz bu konuda 10 cilt kitap da yazsanız kötü niyetli kişi bunu görmeyecek, okumayacaktır. Bundan sonra bu sözü afişe edip her yerde kullanacaktır. Yeni bir “Namaza yaklaşmayınız” aldatmacası, iftirası bu çevrelerde ağızda sakız olmaya devam edecektir.

Osmanlı Tarihi’nde bu tür İslâm merkezli tartışmalar Kadızâdeliler hareketinde zirve yapmıştı. IV. Murat’ın tütün yasağına uygun gelen görüşleri sebebiyle Saray’dan desteklenen Kadızâdeliler, işi fikrî alandan çıkararak kaba kuvvete dökmekten çekinmemişlerdi. Yıllar süren Kadızâdeliler hareketi, Köprülü Mehmet Paşa’nın kararlı ve kanlı tutumu sayesinde önlenebilmişti. Aslında o dönemin tartışma konularının çoğu basit günlük tartışmalardı.

1. Hızır (A.S.)’ın sağ mıdır?

2. Tütün ve kahve haram mıdır?

3. Kabirleri ziyaret etmek doğru mudur?

4. Hz. Peygamber’in babası ve annesi Mü’min olarak mı ölmüşlerdir?

5. Büyük İslâm Şeyhi Muhyiddin Arabi nasıl bir insandır? Ve saire…

Abdülmecid Sivasî ile Kadızadeleilerin ünlü hatibi Üstüvani Mehmed Efendi arasındaki tartışmalar Naima Tarihi’nde uzun uzun anlatılır. Devlet otoritesinin yeniden kurulabilmesi için Kadızadeliler’e verilen devlet desteği, devlet otoritesinin yeniden kurulması üzerine geri çekilmiş ve yobazlığın sembolü olarak gösterilen Kadızadeliler hareketi devlet eliyle bitirilmiştir. Devlet işte böyle bir şey!

Osmanlı medreseleri müsbet bilimlerden uzaklaşıp kısır bir dairenin içerisine girdikleri için kendi kendilerini bitirdiler. Kendilerini yenileyemediler. Bir arsanın alanını hesaplamaktan aciz olan kadılar (hakimler) vatandaşın hukuk sorunlarını çözemediler.

Yıllar önce dini nikâh kıyan bir şeyh(!) kızımızı 400 (?) karşılığında nikâhlamıştı. Şahit olarak ben dayanamış ve : “Hocam bu 400 ne? Altın mı, gümüş mü, Türk Lirası mı ne? diye sormak zorunda kalmıştım. Adamcağız muhtemelen “mehr-i muaccel’i de, mehr-i mü’eccel’i” de bilmiyordu.

Tanzimattan sonra uluslararası ticaret söz konusu olunca bu işin bu cahil kadılarla olamayacağı anlaşıldı ve şer’î mahkemelerin dışında Ticaret Mahkemeleri kuruldu. Hukuk alanında devrim niteliğinde “Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye Komisyonu” oluşturuldu. Bu komisyonun başına ünlü tarihçi, devlet adamı Ahmet Cevdet Paşa getirildi. Yapılmak istenilen aynen Cumhurbaşkanımızın söylediği şey idi: “İslâm Hukuku ile çağdaş evrensel hukuku uyumlaştırmak”. Bunun da formülü şu şekilde açıklanmıştı:

“Ezmânın tagayyuru ile ahkâmın tagayyuru inkâr olunamaz”. Yani “zamanın değişmesi ile hükümlerin de değişmesi gerekir”. 570- 623 yılları arasındaki yaşayış, araçlar, ihtiyaçlar ile 2018 yılındaki durum çok farklıdır.

Peygamberimiz Bedir Savaşı’na giderken deveye binmişti, ben de Afrin’e deve ile gideceğim, kılıç ve ok ile savaşacağım diyemezsiniz. Camilerde hoparlör kullanılmasını doğru bulmayanların görüşleri ihtiyacların gücü karşısında yok olup gitmiştir.

Osmanlı Devleti’nde en büyük eğitim hamlesi II. Abdülhamit döneminde yapıldı. 1918’lere gelindiğinde ülkede okuma yazma oranı % 8 ile % 11 arasında tahmin edilmektedir. Bu okuma yazma bilenlere, “bir üçgenin iç açılarının toplamının üçgenin büyüklüğü ile orantılı olduğunu” düşünen medrese öğrencileri de dahildir.

İslâm dini, imân, ibâdet ve ahlâktan oluşur. Bu yüzden sadece ibadetlerimiz değil günlük yaşayışımız, ticaretimiz v.s. dahi İslâm’ın sınırları içerisinde değerlendirilmiştir. Bu ise gerçekten teknik konudur. Bazen din adamları arasında bile samimi tartışmalara sebep olmuştur.

Osmanlı Devleti bu zorluğu Şeyhülislâmlık kurumu sayesinde çözmüştür. Padişahlar dinle ilgili kararlarda Şeyhülislâmlar’dan görüş (fetva) almak suretiyle makamlarını tartışma dışında tutmaya çalışmışlardır. Şeyhülislâmdan istediği fetvayı alamayan padişahlar da Şeyhülislâmı değiştirmek yoluyla bu zorluğu aşmışlar böylece devlet her hal ü kârda gemisini yürütmüştür.

Cumhurbaşkanımızın “İslâm’ı güncellemek” düşüncesi esas olarak doğrudur ancak günümüzde siyasî istismar konusu yapılacaktır. Cumhurbaşkanımızın bu görüşlerini keşke Diyanet İşleri Başkanımız dillendirmiş olsaydı. Keşke.