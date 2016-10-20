İslam İşbirliği Teşkilatı, FÖTÖ’yü terör örgütü ilan etti

İSLAM İşbirliği Teşkilatı (İİT), 47/43-POL sayılı kararıyla 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü’nü (FETÖ) terör örgütü ilan etti. Kararda Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Cumhurbaşkanına, Hükümetine ve halkına karşı yapılan saldırı şiddetle kınanırken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medya hesabından İİT’nin karar metnini paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın kararının ardından FETÖ üyelerinin üyeleri arasında panik yarattığını ve uluslararası çıkarlarının tehlikeye gireceğini anlayan örgütün, sosyal medyada dezenformasyon kampanyası başlattığını belirterek, “İİT’nin FETÖ’yü terör örgütü kabul etmediğiö iddiasını ortaya attığını söyledi.

Dışişleri kaynakları, FETÖ’cülerin yoğun olarak bulunduğu Avustralya’dan yayın yapan The Harbinger isimli sözde basın kuruluşunun, İİT kararında Fetullah Gülen’e dair hiçbir ifade olmadığını öne sürerken, FETÖ’nün uluslararası medya operasyonları için kullandığı Azerbaycan vatandaşı Mahir Zeynalov’un ise “dünyanın en büyük İslam örgütü tüm baskılara rağmen Gülen hareketini terör örgütü olarak tanımayı reddettiö şeklinde sosyal medya hesabından servis ettiğini bildirdi.

ÇAVUŞOĞLU DA SOSYAL HESABINDAN DUYURDU

FETÖ’nün dezenformasyon kampanyasınÜmit KOZAN/ ANKARA, (DHA)- a cevabın İslam İşbirliği Teşkilatı’nın resmi sosyal medya hesabından geldiğine dikkati çeken Dışişleri kaynakları, “FETÖ’cü hesaplara gönderilen mesajda Fetullah Gülen liderliğindeki yapılanmanın terör örgütü olarak tanındığı resmen teyit edildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medya hesabından İİT’nin FETÖ’cülere cevabını ve karar metnini paylaştıö dedi.

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