İslam İşbirliği Teşkilatı, FETÖ’yü terör örgütü ilan etti… Bakan Çavuşoğlu: “Önemli bir milat”

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), FETÖ’yü terör örgütü ilan etti. Karar, Özbekistan’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 43. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nın hazırlık oturumunda alındı. Karara Mısır temsilcisinin çekince koyduğu öğrenildi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: İİT’İN FETÖ’YÜ TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETMESİ ÖNEMLİ BİR MİLAT OLMUŞTUR

Karara dair Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından “Hassasiyetlerimizi anlayarak dayanışma gösteren ve FETÖ’yü terör örgütü ilan eden İslam İşbirliği Teşkilatı’na teşekkür ediyoruz. #Taşkent’te 2 gün boyunca yaptığımız girişimler sonucu İİT’in FETÖ’yü terör örgütü ilan etmesi, önemli bir milat olmuştur.” mesajlarını paylaştı.

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