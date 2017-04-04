ÇAY İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (ÇAYKUR) bağlı fabrikalarda mevsimlik işçi alımı yapılacağının açıklanması sonrasında, Rize’de İş Kurumu Müdürlüğü (İŞKUR) önünde gece sıraya girenler, sabah başvuruların ertelendiğinin açıklanması üzerine büyük hayal kırıklığı yaşayıp tepki gösterdi. Bazı teknik düzenlemeler nedeniyle başvuruların bir süre için ertelendiği belirtildi.

Bir süre önce yapılan açıklamayla, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı ÇAYKUR’un Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun’daki 47 yaş çay işleme fabrikasında mevsimlik 1500 işçi alımı yapılacağı duyuruldu. ÇAYKUR’dan yapılan açıklamada, sadece ilkokul mezunu erkeklerin başvurabileceği belirtilerek, başvuruların 4 Nisan sabahı başlayacağı ve 10 gün süreyle devam edeceği bildirildi.

Başvuru için İŞKUR binası önünde gece sıraya giren vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. İş umudu ile bekleyenlerin oluşturduğu kuyruk sabahın ilk ışıkları ile Cumhuriyet Caddesi boyunca uzandı. Başvuru için bekleyenler, saat 06.30 sıralarında gelen İŞKUR görevlisinin başvuruların ertelendiğini duyurması üzerine büyük şaşkınlık yaşadı. Gece boyunca başvuru için bekleyenler, tepkilerini dile getirdi.

İŞKUR: BİR SÜRE İÇİN ERTELENDİ

İşçi alım başvurularının bir süreliğine ertelendiğini belirten İŞKUR İl Müdürü Hasan Kiraz, alımların detaylandırılması için bazı teknik düzenlemeler yapılacağını belirtti. ÇAYKUR’un fabrikaların bulunduğu bölgelerde oturan kişileri işe almayı planladığı öğrenildi.

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