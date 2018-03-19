“Ankara’nın Lezzet Durakları” olarak yüzlerce lezzet mekanını, anlattık, tattık, yazdık.

Bugün ise sizlere yine özel ve güzel lezzetleriyle yeni hizmet vermeye başlayan Zarafet Restoran’ını tanıtmaya, anlatmaya çalışacağız.

Zarafet Restoran Subayevleri’nde polis karakolu karşısında yaklaşık 6 ay önce Serkan Keleş ve Kazım Sonel İmal ortaklığıyla açıldı. 3 katlı bir mekan geniş bir girişi ve oldukça şık hazırlanmış dekoruyla kısa zamanda oldukça ilgi görmüş. İskilip Dolması ise çok meşhur!

İskilip dolması

Özellikle mekan her ayın 19’nda özel olarak hazırlanan İskilip Dolması için gelenlerle doluyor. Bu yemeğin hazırlanması, masalsı ve önemli bir sunum oluşturuyor. Ustası İsmail Büyükcebeci. 1,5 asırdır ailesinden birisi bu dolmayı yapmış ve halen bu geleneği 4.kuşaktan kendisi sürdürüyor.

Eti, pirinci, kazanı, tavası özel olarak Çorum’dan bir gün önce geliyor. Orta boyda bir insanın rahatlıkla sığacağı bakır kazanlarda önce tuzlanmış kemikli dana etleri büyük parçalarla yerleştiriliyor. Üzerine sacayağı konuluyor, sonra bol soğan, tereyağı ve karabiber ile haşlanan iki çuval Akçeltik, Sarıkılçık pirinci konuluyor, böylece pirinç kazandaki su veya et ile teması engelleniyor, buharıyla demleniyor. Daha sonra kazanın kapağı kapatılarak etrafı da hava almaması için hamurla sıvanıyor ve yaklaşık 10-15 saat pişiyor.

Kazanlar dua ile açılıyor

Kazanların açılışı da geleneksel haliyle dualar okunarak açılıyor. Pirinç kararında, etler kıvamında pişmiş. Sonrasında ise özel lengerlerde pilav üzerine etler konuklara ikram ediliyor. İskilip dolmasının yanında da et suyuna şehriyeli çorba, sirkeli salata, ayran ve helvası da veriliyor. Bu lezzet kişi başı 35 lira.

Aslında bana göre konuklar, sadece yemeği yemeye değil nasıl yapıldığını, kazanlardan nasıl çıkartıldığını da görmeli. Bunun için çekilen görüntü, konuklara mekana konulacak ekranlardan yansıtılabilir.

Köfteyi de atlamayın

Mekanın köftesi de özel. Ramazan Yurdakul usta yıllardır bu lezzetini konuklarına sunuyor, ama tarifini de kendisine saklıyor istemeyin vermiyor. Köftesini denedim ve beğendim. Katkısız, kömür ızgarada pişirilmiş, içi sulu ve lezzetli.

Odun ateşinde pişirilen ve 40 cm. çapındaki Antep usulü lahmacunu da atlamamak gerek. Mekanda diğer ızgara çeşitleri de var. Adana kebabı net 230 gram ve 29 lira. Sac kavurma ise 35 liradan veriliyor.

Kahvaltı sunumu değişik

Zarafet restoranın kahvaltısı da kısa sürede ilgi görmüş. Hafta sonları daha ilgi çekici olan kahvaltı menüsü ise değişik bir sunumla veriliyor. Küçük kaselerde döner bir platformda masaya getiriliyor. İlginç ve güzel bir sunum. Peynir, bal, tereyağ, helva, kaymak…yok yok. Serpme kahvaltı 30 lira.

Pancar fırında

Zarafet restoranın salatası da özel. Aslında bildiğiniz, domates, salatalık, marul vb. var ama özelliği salataya konulan pancarı odun fırınında pişirmeleri. Ayrı bir lezzet katıyor, bilginize.

Künefesi Urfa’dan

Mekanda girişte karşınıza künefe için de ocakları, tezgahı…özel bir yer yapılmış. Ustası da Urfa’dan. Fıstıklı künefeyi gözüme kestirdim, tadına bakayım derken, tabağı bitirmişim. Bir tabak 18 lira ve 2 kişiye rahatlıkla yeter, siz bana uymayın.

En üst katı ise nargile kafe olarak değerlendiriliyor. Çevre gençlerin ilgi gösterdiği kafe de yeni bir buluşma merkezi olmuş. VIP odaları da bulunan mekanda bazı günler de canlı müzik de var. 250 metrekarelik çimlerle kaplı bahçesi de olan mekan 09.00’da açılıyor, gece 24.00’de kapanıyor.

Her türlü kredi kartının da geçerli olduğu mekanın otopark sorunu da yok. Düzayak giriş olması da ayrı bir övgüyü hakkediyor.

Gittim, gördüm, özenle hizmet verilmeye çalışılan bu mekana özellikle İskilip Dolması için yolunuzu düşürmenizi öneririm. Afiyet olsun.

Zarafet Restoran – Steak, grill, cafe

Kavacık Mah. Şehit Makbule sk. No:5

Kavacık Polis Karakolu karşısı

Subayevleri -ANKARA

Tel: 0312-3188585