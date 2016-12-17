İŞKAD: Ekonominin canlanması için sıcak paraya ihtiyac var

ADANA’da İş Kadınları Derneği (İŞKAD) Başkanı Belgin Özçelik, ekonominin canlanması için sıcak paraya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Özçelik, dernek yöneticileriyle birlikte Adana KOSGEB İl Müdürü Hüseyin Şen’i ziyaret etti. KOSGEB’in KOBİ’lere yönelik 50 bin liralık sermaye kredisi ve faiz desteği uygulamasıyla ilgili bilgi aldıklarını anlatan Özçelik, “Bu günlerde ekonominin canlanması için piyasada dönen sıcak paraya ihtiyacı var. Tam çözüm olmasa da kullanıcılarına nefes aldıracak nitelikte güzel bir proje. Bu imkanın tüm KOBİ’ler için faydalı bir cansuyu olacağını düşünüyorum” dedi.

KOSGEB Müdürü Hüseyin Şen ise “KOSGEB’in desteklediği sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lerden üyelikleri güncel olup, başvuruda bulunanlar 50 bin lira kredi alabilir” diye konuştu.

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