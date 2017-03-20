Keçiören Belediyesi, 2 yıl aradan sonra düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Yüzme Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı.

Etlik Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen organizasyona 25’i erkek 33 işitme engelli sporcu katıldı. Şampiyonayı Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da izledi. Çekişmeli geçen yarışların sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını takan Başkan Ak, şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Dereceye giren sporcularımızdan Temmuz ayında Samsun’da yapılacak olimpiyat oyunlarında Türkiye’ye madalya kazandırmalarını bekliyoruz. Biz Keçiören Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Engelli kardeşlerimize fırsat sunduğunuzda başaramayacakları hiçbir şey yoktur. Bütün sporcu kardeşlerimi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Şampiyonanın ardından belirlenecek milli takım aday kadrosu Temmuz ayında Samsun’da yapılacak 23.İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’na katılacak.

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Keçiören Belediyesi

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