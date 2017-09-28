Biz karşı çıktık ama onlar bağımsızlık referandumlarını yaptılar. Biz ise konuşuyoruz ama eylemleri hızla yapamıyoruz.

“Bir gece ansızın gelebiliriz”, “sınırları kapatırız”, “vanaları kapatırız…”

Bu sözler söyleniyor.

Bir gece ansızın gidilecekse eğer bu, Kerkük’te silah zoruyla okullara sandık yerleştirilmesini önlemek için olmalıydı. IKBY Kerkük’te sandıkları Türkmenlere rağmen silah zoruyla okullara yerleştirdi. İster oy kullanın ister kullanmayın diyerek. Ne oldu? Oy kullanan da var protesto edip kullanmayan da. İyi de protesto edip kullanmayanların sayısının ne kadar olduğunu nereden bileceğiz ortaya çıkmış %7’lik hayır ki sosyal medyadaki hileli oy kullanmalara bakınca bu sonucun da hileli olduğu anlaşılıyor.

Madem bir şeyler yapacaktık bu sandıkları en azından Kerkük’te, Türkmenlere destek vererek kurdurtmayabilirdiniz.

Sosyal medyada bazı Kürtler, Türkmen olduğunu iddia eden bazı kişileri mikrofona konuşturup “Kürdistan istiyoruz, Kürtlerden çok memnunuz” sözlerini yayınlıyorlar. Altındaki yorumlar ise, “işte bu Şii, Türkmen haindir”, gibi, kafalar karışmış saçma sapan yorumlar.

Dikkat ederseniz eğer Şii Türkmen diye konuşturdukları adam arada ağzından Kürtçe kelimeler kaçırıyor.

Hem Türkmenlerin bu kadar Türkiye aleyhinde atıp tutması da pek mantıklı gelmedi bana.

Türkçeyi de bilen Kürtlerin çok olduğunu unutmayalım. Ayrıca her yerden bir iki tane davasını satan çıkabilir, bunu bütün Türkmenlere mal etmek doğru mu?

Kürtlerin burada yapmak istediği tam da bu, “Türkmenler sizi istemiyor hiç buralara gelmeyin” demeye getiriyorlar.

Oysa pek çok Türkmen, ülkücülerden medet umuyorlar. Düşünün Türk ordusundan ümidi kesmişler, ülkücülerden yardım bekliyorlar.

Ayrıca sınır kapılarını kapatmaktan söz ettik. Bakan Zeybekçi ise, Rusya örneğini verdi “öyle hemen sırları kapatamayız sonra pişman oluruz” demeye getirdi.

Ne oldu yazıp siliyoruz.

Tarihte, “ısırmayacaksak susalım” der bir Alman düşünür.

Vanaları kapatırız dedik. Sanki biz petrol yerine limonata kullanacağız…

Şimdi Türkmenler duvarlarına yazmışlar, “bir gece ansızın gelebiliriz” diye. Korkum o ki o bir gece hiç gelmezse bu durum Türkmenlerin Türkiye hakkındaki kaçıncı yanılgısı olacak?