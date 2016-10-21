İsim ve imza bulunmayan dilekçeler incelenmeyecek

Başbakan Binali Yıldırım, terör örgütleri veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla mücadeleye destek amacıyla idarelere sunulan dilekçelerin, sahibinin adı, soyadı ve imzası ile iş yeri veya ikametgah adresi bulunmaması halinde incelenmemesi talimatını verdi.

Başbakanlığın İdarelere Verilen Dilekçeler Hakkındaki Genelge Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Başbakan Binali Yıldırım’ın imzasını taşıyan genelgede, demokratik katılımı sağlayan araçlardan dilekçe hakkının başta Anayasa ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunda düzenlendiği anımsatıldı. Genelgede, ayrıca Mezkûr Kanununa göre yetkili makamlara verilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı, soyadı ve imzası ile iş veya ikametgah adresinin bulunması gerektiği hatırlatıldı.

Terör örgütleri veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla mücadelenin, idarelere dilekçe verilerek desteklendiğine dikkat çekilen genelgede, “Ancak bu kapsamda, söz konusu örgüt, yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu iddia edilen kişilere ilişkin olarak idarelere verilen dilekçelerden; sahibinin adı, soyadı ve imzası ile iş veya ikametgah adresini ihtiva etmeyenler incelenmeyecektir” denildi.

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