Ankara Kulübü Basın Danışmanı Gazeteci Onur Dedeoğlu ve eşi Gamze Dedeoğlu çifti Tarık Boran adını verdikleri nur topu gibi bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

İSİM KAYNAĞI TARIK AKAN

4 Ekim 2015 tarihinde Gamze Demir ile evlenen meslektaşımız Onur Dedeoğlu Yeşilçam’ın efsane ismi Tarık Akan’ın vefat ettiği gün bebek beklediklerini öğrendiklerini belirterek geçtiğimiz gün gerçekleşen doğum sonrasında şunları söyledi: Hayatımda çok şey geldi , geçti ; ama artık bambaşka bir dönem bizi bekliyor. Oğlum Tarık Boran’ın tıpkı ismini verdiğimiz Tarık Akan gibi Atatürkçü, şerefli ve mert olmasını arzu ediyorum. Rahmetli Tarık Akan’ın vefat ettiği gün Gaziantep’teydik eşimin akrabalarının misafiri olarak. O gün bu kötü haberi televizyondan öğrendiğimde çok üzülmüştüm. Gençliğimin idollerinden biri daha artık yoktu. Öğlen sonrasında eşim rahatsızlandı ve hastaneye götürdük. Öğrendik ki hamileymiş. Bende o an karar verdim çocuğumuz erkek olursa adı Tarık olacak. Ve ne mutlu ki dileğim kabul gördü. Annesinin de isim hakkı olduğu için oğlumuzun ikinci ismini annesi koydu. O da Boran ismini uygun gördü.

OĞLUMUN KADINLARI KORUMASINI İSTİYORUM

Çiçeği burnunda anne Gamze Dedeoğlu ise Türkiye’de kadın olmanın zor olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: Ülkemizde kadın olmak her alanda çok zor. Oğlum Tarık Boran’ın iyi bir eğitim alarak gelecekte örnek bir Atatürkçü ve Müslüman olarak büyük bir adam olmasını istiyorum. Ve ona her zaman özellikle güçsüz kadınları koruması için öğüt vereceğim. Kadınlara şiddet uygulayan, kadınları sömüren erkekleri gördükçe bizim gibi annelere daha çok görev düştüğünü düşünüyorum. Çünkü kadınlara kötü davranan erkeklerde bir zamanlar annelerinin ellerinde büyüdü.

Özel HRS Kadın Hastanesinde gerçekleştirilen doğum sonrası Tarık Boran adını verdikleri bir erkek çocuğu sahibi olan meslektaşımız Onur Dedeoğlu ve anne Gamze Dedeoğlu’nu; Tarık Bebeğin büyük babaları ve büyük anneleri olan Aile büyükleri Narin Gül ve Duran Demir ile Erdoğan Dedeoğlu ve Zeliha Dedeoğlu’nu tebrik ediyor, Tarık Bebeğe Yeşilçam tadında uzun ömürler diliyoruz.

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