Işıklı yarınlar

Bazıları öğretmen olarak doğar derler ya işte onlardan birisi de benim.Bildiğim ne varsa başkalarına aktarmak, onların da öğrenmesini sağlamak sanki boynumun borcu gibi yaşıyorum.

Eğitimin önemini anlatmama hiç gerek yok!

Bugün hâlâ pek çok ülke “hangi eğitim sistemi daha başarılı, nasıl bir yol izlemeliyiz” diye araştırma yapıp duruyor.

Finlandiya ve Güney Kore’de eğitimde oldukça başarılı. Bu iki ülkede yetişen öğrenciler uluslararası pek çok sınavda ilk sıralarda alıyor.

Güney Kore’de eğitimde, disiplin hakim. Başarının büyük bir bedeli var ve öğrenciler acımasız bir baskı altında yaşıyorlar.

Bir sınavdan ötekine koşturuyorlar.

Aslında Güney Kore’de eğitimde ailelerin etkisi büyük. Şöyle ki; çocuklarının başarısızlığını asla kabul etmiyor ve onaylamıyorlar. Bu yüzden İntihar vakaları özellikle 11 ile 15 yaş arasında çok görülüyor. Bu bence çok istenen bir durum değil o yüzden Avrupa’da örnek alınmıyor!

Avrupalıların gözü karanlık ama kuzey ışıklarının ülkesi Finlandiya’da. Çünkü daha özgür, daha insancıl bir eğitim yaklaşımı var ve oldukça başarılar. Bu yüzden Finlandiya’nın eğitim sistemini örnek almaya çalışıyorlar.

Almanya da Eğitim sisteminde çok başarılı değil, sürekli bir değişim içerisindeler ve yeni yöntemler deneyip duruyorlar. Üniversite eğitiminde durum farklı ama üniversiteye kadar olan eğitimde hala araştırma yapıyorlar, belli ki memnun değiller. Geçen yıl gittiğim okullardan birinde iki öğretmeni Finlandiya’ya göndermişlerdi. Sırf oradaki eğitim sistemini araştırsınlar diye. Bu sene de yine başka bir okul, öğretmenini Finlandiya’ya gönderdi. Geçen hafta gitti, geldiklerinde bir rapor sunacak okula. Tabi okulların öğretmenlerini araştırma amacıyla bir başka ülkeye gönderebilmesi bunun için bütçe ayırabilmeleri de bir başarıdır.

Böyle bir uygulama Türkiye’de devlet okullarında yapılıyor mu bilmiyorum, duymadım.

Ancak başarıyı kabullenmek, başarıya giden yolu araştırmak ve doğru olanı tercih edip, uygulamaya geçirmek, takdir edilmesi gereken bir şey.

Çünkü hayatta eğitimden daha zor ve önemli bir durum düşünemiyorum.

Finlandiya’ya gelince; eğitimdeki başarısının altında yatan sebepler o kadar pozitif sebepler ki, insanın bu sisteme sarılası geliyor.

En önemlisi Almanya gibi küçük yaşta okula göndermiyorlar. Günün büyük bir bölümünü değil tam tersine kısa bir bölümünü okulda geçiriyorlar. Özgür bağımsız bir eğitim anlayışı sürdürüyorlar.

Peki, nasıl kadar başarılı oluyorlar ?

Öğretmen arkadaş geldiğinde anlattıklarını buradan paylaşacağım.

Işıklı yarınlar diliyorum!

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