ışid’in elinde türk yapımı silah’ iddiası araştırılmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, “Tırlarla Suriye’ye gönderilen silahlar çatışmalarda el değiştirmiş olabileceği gibi daha vahimi bazı müttefik sandığımız gruplarca para karşılığı IŞİD’e satılmış ve Mehmetçiğe karşı kullanılmış olabilir” dedi.

Cankurtaran yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı Operasyonu sırasında yaralanan bir subayın “IŞİD’in elinde ABD, Rus hatta Türk yapımı silahların olduğu” şeklinde basına yansıyan iddialarını değerlendirdi. Bu iddianın geçiştirilemeyeceğini, mutlaka araştırılması gerektiğini ifade eden Cankurtaran, şunları kaydetti:

“Söz konusu iddia hiç de akla, mantığa aykırı değil. Bu ülkede ‘Türkmenlere gönderiyoruz’ adı altında nereye, kime gittiği belli olmayan tırlar dolusu silahlar Suriye’ye gönderildi ve bu sevkiyat bizzat iktidarca da kabul edildi. Türkmenlere ya da ÖSO’ya diye gönderilen bu silahlar çatışmalarda el değiştirmiş olabileceği gibi daha vahimi müttefik sandığımız bazı kişi veya gruplarca para karşılığı IŞİD’e satılmış olabilir. Bunlar sonradan Mehmetçiğe karşı da kullanılmış olabilir. Bu nedenle söz konusu iddia ivedilikle araştırılmalıdır.”

-“İKİ TÜRK ASKERİNİN AKIBETİ ORTAYA ÇIKARILMALI”-

IŞİD tarafından rehin tutulan iki Türk askerinin yakılarak şehit edildiği iddialarına yönelik de şu ana kadar iktidar cephesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ciddi bir açıklama gelmediğini belirten Cankurtaran, “Tek yaptıkları interneti yavaşlatmak oldu. İnternet yavaşlayınca ya da yayın yasağı gelince böyle bir olay yaşanmamış mı oluyor? Bir an önce bu gençlerin akıbeti ortaya çıkarılmalıdır. Bu insanların bir ailesi var. O insanlara ve onlar için endişe eden milyonlarca insana karşı hiç mi sorumluluğunuz yok?” dedi.

-“ÜRDÜN KRALI KADAR OLAMADILAR”-

Cankurtaran, “Olay yalansa çıkıp yalan denmeli, gerçekse de kamuoyundan gizlenmemeli. Bir Ürdün pilotu da IŞİD’in eline esir düşüp, vahşice yakılarak katledildiğinde Ürdün konuyu gizlemek bir yana pilotunu kahramanlaştırdı. Hatta Ürdün Kralı Abdullah, bizzat savaş pilotu kıyafetleriyle poz vererek, ölen pilotu için intikam sözü verdi. Türkiye’yi yönetenler bir Ürdün Kralı kadar olamadılar. Asker kıyafeti giyin, intikam naraları atın da demiyoruz ama en azından bu olay gerçekse dirisine sahip çıkamadığımız bu gençlerimizin bari hatıralarına sahip çıkın” değerlendirmesinde bulundu.

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