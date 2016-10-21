IŞİD ve PYD’nin 47 hedefi imha edildi

‘Fırat Kalkanı Harekatı’nın 59’uncu gününde IŞİD militanları, Azez ve Türkmen Barı’na bombalı araçlarla saldırı düzenledi. Saldırıda ÖSO’nun 3 askerinin yaşamını yitirirken, 11’i de yaralandı. IŞİD’in 41, PKK/PYD’nin ise 6 hedefinin karadan ve havadan bombalanarak imha edildiği harekatta 17 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi. Harekatın son durumuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

“Terör örgütü DEAŞ mensuplarınca Azez ve Türkmen Barı meskun mahallerine yönelik düzenlenen bombalı araç saldırıları sonucu 3 muhalif şehit olmuş, 11 muhalif yaralanmış, destek sağlayan unsurlarımızda zayiat ve hasar meydana gelmemiştir. Muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana 156 meskun mahalde yaklaşık 1265 kilometrekarede kontrol sağlanmıştır. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 40 DEAŞ hedefine ve 6 PYD/PKK hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak DEAŞ ve PYD/PKK mensupları baskı altına alınmış ve manevra kabiliyetinden yoksun bırakılmıştır. Koalisyon güçleri tarafından; Tarhin’de tespit edilen DEAŞ unsurlarına yönelik icra edilen 1 hava harekatı sonucunda, 1 araç imha edilmiştir. DEAŞ’ten temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 17 el yapımı patlayıcı kontrollü olarak imha edilmiş, harekatın başlangıcından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 31 mayın ve 1235 el yapımı patlayıcı kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir.”