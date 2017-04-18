Cumhuriyet'in temelini atan ve işgale uğrayan iller "EVET" dedi

Referandum sonuçları bazı iller açısından çok ilgi çekici sonuçlar gösterdi. Osmanlı döneminde işgale uğrayan illerde “evet” ağırlık kazandı.

Ayrıca Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da kurtuluş savaşını başlattığı Samsun ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini attığı Erzurum, Sivas ile Amasya anayasa değişikliğine “evet” dedi.

Osmanlı Devleti 1. Dünya savaşına Almanya cephesi ile girdiği günlerde ekonomisi ve ordusu çok zayıftı ve reformlar ile güçlendirmeye çalışıyordu. 1. Dünya savaşı kaybedildi ve galip devletler Osmanlı topraklarını işgale başladılar.

Yunanistan, İngiltere, Fransa, İtalya, Ermenistan dört bir yandan Anadolu’ya asker çıkartıp illerimizi işgal etmişlerdi.

Düşman işgali yaşayan illerden İzmir, Uşak, Adana, İstanbul, Antalya’nın aralarında olduğu bir grup il anayasa değişikliğine “hayır” oyu verdiler.

Aralarında Trabzon, Gaziantep, Kahramanmaraş, Konya ve Erzurum’un olduğu işgal gören iller ise anayasa referandumunda “evet” oyu verdiler.

İşgal gören ve tabi göremeyen tüm iller Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlatılan istiklal savaşında düşmana karşı galip gelerek topraklarımızdan kovdular.

Büyük taarruz ile Yunan ordusu da İzmir’den denize döküldü.

Türkiye Cumhuriyeti kuruldu.

İşgal gören bazı iller ile Türkiye Cumhuriyetinin temelinin atıldığı illerde anayasa değişikliği referandumunda verilen oy oranları şöyle