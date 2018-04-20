Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olayların sorumlusu hiç kuşkusuz ev sahibi takım yani Fenerbahçe’dir. Gerekli önlemleri alamamış, seyircisini kontrol etmeyi başaramamış, konuk takımın oyuncularının ve teknik direktörünün başlarına yabancı maddeler yağmasına engel olamamıştır.

Bu durumda Futbol Federasyonu’nun vereceği cezalar bellidir.

-Fenerbahçe hükmen mağlup ilan edilmelidir.

-Ülker Stadı bir yıl boyunca futbol müsabakalarına kapatılmalıdır.

-Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’ndan en az bir yıl süreyle men edilmelidir.

++

Peki, önümüzdeki dönemde futbol maçlarının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesini sağlayacak bu kararlar alınabilir mi?

İşte ondan şüpheliyim!

Fenerbahçe, 25 milyon taraftarı olan bir kulüp.

Siyaset adamları seçim arifesinde Fenerbahçe taraftarını kızdıracak bir karar alınmasını istemezler.

Bu nedenle Futbol Federasyonu’na ağır baskılar yapmaları, konunun göstermelik bir-iki ufak cezayla kapatılmasını sağlamaya çalışmaları kuvvetle muhtemeldir.

++

Yani, özetlemek gerekirse, işe siyaset karışırsa Fenerbahçe ucuz kurtulur.

Yok, siyaset adamları kenara çekilir ve Federasyon sadece ortadaki tabloya bakarak ve Türkiye’de futbolun geleceğini düşünerek karar verirse o zaman Fenerbahçe belki de tarihinin en ağır cezalarına çarptırılır.

CHP’NİN ADAYI

İLHAN KESİCİ Mİ?

CHP’de pek çok kişi Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor ama Kılıçdaroğlu bunun için pek gönüllü görünmüyor.

Çünkü aday olursa ve seçilemezse milletvekili de olamayacağı için parti genel başkanlığını bırakmak zorunda kalacak.

Ankara kulislerinde son günlerde CHP’nin cumhurbaşkanı adayının İlhan Kesici olacağı söylentileri hızla yayılmaya başlandı.

Kesici’nin sol oyların yanı sıra kökeni itibariyle sağdan da oy alabileceği ve seçim ikinci tura kalırsa Recep Tayyip Erdoğan’ı zorlayacağı belirtiliyor.

Bana göre de Kesici CHP için uygun bir aday olabilir.

Bekleyip görelim!