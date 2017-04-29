İşçi Filmleri Festivali “Cesaret”le başlıyor

12. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali “Cesaret” temasıyla Çankaya’da başlıyor. Açılışı, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılacak festival kapsamındaki filmler, ücretsiz olarak Çankaya Evlerinde de izleyicileriyle buluşacak.

12. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır’la eş zamanlı olarak Ankara’da da başlayacak. Açılışı, 2 Mayıs 19.00’da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleşecek festival, bu yıl da emeği ve emekçileri beyaz perdeye taşıyacak.

“Cesaret” temasıyla gerçekleşecek festivalde, 15 farklı ülkeden toplam 61 film gösterilecek. 8 Mayıs’tan 14 Mayıs’a kadar Ankara’nın mahallerine, semtlerine, fabrikalarına gidecek festival filmleri, Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinde de izleyicisiyle ücretsiz buluşacak.

ÇANKAYA EVLERİ’NDE FESTİVAL KEYFİ

Festival kapsamında kısa ve uzun metrajlı filmler, 3 Mayıs 13.00 Maltepe, 4 Mayıs 13.30 İsmail Cem, 8 Mayıs 12.00 Karapınar, 9 Mayıs 13.30 Bademlidere, 10 Mayıs 13.30 100. Yıl, 11 Mayıs 14.00 Çiğdem, 12 Mayıs 14.00 Sokullu Çankaya Evi’nde gösterilecek.

Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından emekçilerin yaşamlarını ve mücadele deneyimlerini izleyicilerle buluşturmayı ve işçi filmi üretimini özendirmeyi amaçlayan festivale ilişkin ayrıntılı bilgi www.iff.org.tr adresinde yer alıyor.

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