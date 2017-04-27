12. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali 1-7 Mayıs tarihleri arasında izleyici ile buluşacak. İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır’da eş zamanlı olarak gerçekleşecek festivalin Buca ayağı 3 Mayıs’ta Buca Belediyesi Şantiye alanında ‘Üçyüzbir’ filminin gösterimi ile başlayacak.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır’da eş zamanlı olarak gerçekleşecek 12. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’nde bu yıl ‘Cesaret’ teması ile 15 farklı ülkeden toplam 61 film gösterilecek.

İşçi Filmleri Festivali, Buca Belediyesi’nin Tarık Akan Gençlik Merkezi, Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezi, Buca Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi ve Charlie Chaplin Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi’nde çeşitli etkinliklere sahne olacak. 4 ayrı merkezde toplam 17 film gösterimi yapılacak.

3 Mayıs’ta Buca Belediyesi Şantiyesi’nde Belediye işçileri için sahnelenecek ‘Üçyüzbir’ filminin gösterimi ile başlayacak olan festival etkinlikleri, 4 Mayıs’ta Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gösterimi yapılacak ‘Kamyon’, ‘Mara’, ‘Hoş Geldin Lenin’, ‘Önce Kadınlar ve Çocuklar’, ‘Paris Rebelle’, ‘Major’ ve ‘Takva’ filmleri ile devam edecek.

Festivalin Buca ayağının 5 Mayıs etkinlik programı ise Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilecek. ‘Kuşlar Bile Severdi Benim Annemi’, ‘Neredesin Arkadaşım’, ’50/d’yi Bal Eyledik’, ‘İt’, ‘Hacivat ve Karagöz Neden Öldürüldü’ filmlerinin gösterimleri ve devamında Yönetmen Osman Yazıcı söyleşisi festival etkinlikleri arasında yer alıyor.

İşçi Filmleri Festivali 6 Mayıs’ta Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde gösterilecek ‘Başka’, ‘Dokunuş’, 7 Mayıs tarihinde Charlie Chaplin Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi Açık Hava Sineması’nda gösterilecek ‘Kibar Feyzo’ filmi ile sona erecek.

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