İşadamından köy okuluna destek

Muşlu İşadamı Esat Ulu, Bilek Köyü İlkokulu öğrencilerine kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.

İstanbul’da bir inşaat şirketi bulunan işadamı Esat Ulu’nun gönderdiği kırtasiye malzemeleri, merkeze bağlı 55 kilometre uzaklıkta olan Bilek Köyü İlkokulu öğrencilerine ulaştırıldı. Yapılan kırtasiye malzemesi desteğinden dolayı teşekkür eden Bilek İlkokulu Müdür Vekili Ebru Sefer, bu sayede öğrencilerinin birçok eksiğinin giderildiğini söyledi. Sefer, “Öğrencilerimizin kırtasiye malzemeleri olarak birçok eksikliği giderildi. Öğrencilerimiz adına kendilerine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Eğitime verilen destek herkese örnek olur” diye konuştu.

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