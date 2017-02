İş Sanat zengin içerikli Mart ayı programı kapsamında klasik müziğin süperstarı David Garrett ile Grammy ödüllü caz piyanisti Gonzalo Rubalcaba’yı konuk edecek.

İş Sanat’ın mart ayındaki etkinlikleri 5 Mart’ta hem miniklerin hem de ebeveynlerin büyük ilgi gösterdiği Fantastik Hikâyeler Makinesi ile başlıyor. 9 Mart’ta sahneye, klasik eserleri pop, rock, blues öğeleriyle harmanladığı cross over düzenlemeleriyle tanınan keman virtüözü David Garrett çıkacak.

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının usta kalemlerinden Haldun Taner’in en sevilen öyküleri, Tilbe Saran, Metin Belgin, Hakan Gerçek ve Bülent Emin Yarar tarafından 13 Mart akşamı radyo tiyatrosunu andıran bir sahne düzeninde seslendirilecek. 17 Mart’ta sahneyi günümüzün en başarılı Latin caz piyanistlerinden biri kabul edilen Gonzalo Rubalcaba alacak. İş Sanat’ın çok sevilen çocuk etkinliği Çocuklar İçin Müzikli Masallar, 19 Mart’ta Melis Birkan’ın anlatımıyla sahnelenecek. Millî Reasürans’ta Parlayan Yıldızlar serisinin mart ayındaki konukları ise Selin Nardemir (çello) ve Muhammedcan Sharipov (keman) olacak.

DAVİD GARRETT VE DİETRİCH PAREDES’DEN ÇAYKOVSKİ ZİYAFETİ

Hayranlık uyandıran performanslarıyla tanınan keman virtüözü David Garrett, ülkemizin saygın topluluklarından İstanbul Opera Orkestrası eşliğinde İş Sanat’a konuk oluyor. Eleştirmenlerin “müziğin dahi çocuklarından biri” olarak övgüyle söz ettiği ve Julliard School’da müzikoloji ve kompozisyon eğitimi alan Garrett, Itzhak Perlman’ın yönlendirmesi ve tavsiyeleriyle performanslarına yeni teknik ve stiller ekledi. Müzikteki en büyük hedeflerinden birinin de klasik müziği genç kuşaklara sevdirmek olduğunu her fırsatta dile getiren sanatçı, bu doğrultuda klasik eserleri pop, rock, blues öğeleriyle harmanlıyor ve crossover parçalar düzenliyor. 2008 yılında ‘Flight of the Bumblebee’ şarkısı ile Guinness Rekorlar Kitabı’na adını “Dünyanın en hızlı keman çalan insanı” olarak kaydettiren Garrett’a gecede, İş Sanat’ta Avishai Cohen, Buika gibi sanatçılarla gerçekleştirdiği müzikal işbirliği dinleyicilerden tam not alan İstanbul Opera Orkestrası eşlik edecek. Venezuelalı şef Dietrich Paredes’in dinamik yönetimi altında enfes bir Çaykovski gecesi vadeden konser 9 Mart 2017, Perşembe akşamı 20.30’da İş Sanat’ta gerçekleşecek.

RUBALCABA, 30 YILLIK DOSTU CHARLİE HADEN ANISINA SAHNEDE

Olağanüstü enstrüman tekniğiyle günümüzün en iyi Latin/caz piyanistlerinden biri kabul edilen Gonzalo Rubalcaba, 2014’te hayata veda eden, 30 yıllık dostu piyanist Charlie Haden anısına İş Sanat sahnesinde caz tutkunlarının aklından çıkmayacak bir konser verecek. Bir Palme d’Or, dört Grammy ödülü ve 15 Grammy adaylığıyla modern caz dünyasında kalıcı bir yer edinen sanatçı, dostu Haden’a adadığı gecede, 2015 tarihli ‘Charlie’ albümünden parçalar seslendirecek. 1986’da Charlie Haden’la tanıştıktan sonra Montreaux Caz Festivali’nde verdiği unutulmaz konserle dikkatleri üzerine çeken sanatçı, Dizzy Gillespie, Chick Corea, Al Di Meola, Herbie Hancock gibi çok sayıda caz devi ile de aynı sahneyi paylaştı. Konser 17 Mart 2017 akşamı gerçekleşecek.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...