Keçiören Faik Erbağ İlkokulu’nun bahçesi ülkemizde eğitime verilen önemin kötü bir göstergesi. Öğrenciler okul bahçesinin bir tarafında ders görürken bahçenin diğer tarafında ise inşaat yapımı sürüyor. İş makineleri eşliğinde ders yapan öğrenciler hem sistemle hem de gürültüyle mücadele ediyor.

Eğitim ülkemizin kalkınabilmesi için büyük önem taşıyor. İyi bir eğitim de iyi bir okul, iyi bir öğretmen grubu, iyi bir müfredattan geçiyor. Ancak ne yazık ki ülkemizde eğitim sistemi böyle yürümüyor. Sürekli değişen eğitim sistemi yetmez gibi öğrenciler iş makineleri eşliğinde ders yapmaya çalışıyor.

Son dönemler de müfredat tartışılırken Başkent Ankara’nın göbeğinde kötü okul manzaralarını görmek eğitime verilen önemi de sorgulamamıza neden oluyor.

Faik Erbağ İlkokulu Keçiören’in köklü okulları arasında yer alıyor. Eğitim hayatına 1969 yılından beri devam eden okul bölge halkının da tercih ettiği okullar arasında.

Okul bahçesinde yer alan iki binadan oluşuyor. İlki 1969 yılında kurulan küçük bina diğeri ise daha sonra yapılan ek bina. Geçtiğimiz yarıyıl tatilinin sonlarına doğru ilk kurulan küçük bina yıkılarak okulun içi şantiye alanına çevrildi.

BÖYLE DERS Mİ OLUR?

Yıkılan bina yerine yeni bir bina yapmak için çalışmalara başlandı. Daha çok öğrenci alabilmek, daha iyi bir eğitim verilebilmesi açısından doğru bir karar ancak şantiyeye dönen okul bahçesi ve eğitim döneminde yapılan bu inşaat öğrencilerin olumsuz yönde etkiliyor.

Bahçede bulunan şantiye alanında gerekli güvenlik önlemleri alınmış. Ancak öğrenciler iş makinelerinin sesleri arasında ders dinlemeye çalışıyor ve ne yazık ki bu durumun bir çözümü yok . Plansız atılan adım zaten sınavdan sınava koşturan çocukların önüne bir engel daha koyuyor. Okulu yenilemek için neden yaz tatili beklenmiyor?

VELİLERDE ŞİKAYETÇİ

Okulun şantiye halinden velilerde şikayet ediyor. Veliler bu iş için yaz tatilinin beklenmesi gerektiğini savunuyor ve çocuklarının iş makineleri eşliğinde eğitim görmeye çalışmasından duydukları huzursuzlukları dile getiriyorlar.

Aralıksız devam eden inşaat ise kısa süre içinde biteceğe benzemiyor. Uzun bir süre daha Faik Erbağ öğrencileri şantiyede ders görmeye devam edecek.