İş makinası sulara gömüldü

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Çankaya Çiğdem Mahallesi 1588 sokakta bulunan Ortadoğu Konutları’nın yan tarafındaki inşaat şantiyesinde, su borusunun patlaması nedeniyle göçük meydana geldi.Su borusunun patlaması nedeni ile inşaatın temelini dolduran sular iki iş makınasını yuttu.

Olay, dün gece saat 04.00 sularında Çankaya’da meydana geldi. Çiğdem Mahallesi 1588 sokakta bulunan Ortadoğu Konutları’nın yan tarafındaki inşaat şantiyesinde, su borusunun patlaması nedeniyle göçük meydana geldi. Patlayan su borusundan akan tazyikli su, inşaatın temeli için kazılan alanı hızla doldurdu. Göçüğün meydana geldiği yeri dolduran su seviyesinin, iş makinelerinin boyunu aştığı görüldü.

Çökme anında çıkan gürültüye uyanan apartman sakinleri, durumu polis, itfaiye ve ASKİ ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ASKİ çalışanları, patlayan borudan akan suyu kesmek için çalışma başlattı. Göçüğün meydana geldiği alana emniyet şeridi çeken polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Apartman sakinleri tedirgin

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Havanın aydınlanmasıyla beraber çalışmalarına hız veren ASKİ ekipleri, vidanjör yardımıyla inşaat temeline dolan ve 2 iş makinesini yutan suları tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Çöken inşaat şantiyesinin hemen yanındaki binada oturan Münip Sağlam, yaşananlarla ilgili, “Burası 1 buçuk kata yani 4 buçuk metreye müsaadeli bir yer ama buraya 3 kat zemine inme yetkisi verilmiş. Şu anda buraya fore kazık çaktılar. 15-20 gün sonra da geldiler fore kazığın altını boşalttılar. Şu anda benim binam tehlikede, yıkılma ihtimali çok kuvvetli. Onun için biz de şikayetçiyiz. Göçüğün meydana geldiği yerde 4 ay önce de benzer bir olay yaşanmıştı. Ortadoğu Konutları’nın önündeki yol, 6 Mayıs 2016 tarihinde su borusunun patlaması nedeniyle üzerindeki bir otomobille birlikte çökmüştü. Olay, çöken otomobili çıkarmak isteyen bir iş makinesinin de aynı çukura düşmesiyle gündeme gelmişti.

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