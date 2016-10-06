İş kazaları can almaya devam ediyor

Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de 2016 yılının Ocak ile Eylül ayları arasında toplam 1.421 kişinin iş kazalarında hayatını kaybettiği belirlendi.

Buna göre ayda ortalama 158 insanımız iş kazaları sonucu yaşamını yitirirken, bir başka deyişle günde ortalama 5 vatandaşımızın iş kazası sonucu öldüğü tespit edildi. İş kazası sonucu meydana gelen ölümlerin aylara göre dağılımına bakıldığında ise Ocak ayında 115, Şubat ayında 144, Mart’ta 160, Nisan ayında 171, Mayıs’ta 124, Haziran ayında 201, Temmuz ayında 160, Ağustos ayında 205 ve Eylül’de ise 141 kişinin iş kazalarında hayatını kaybettiği saptandı.

İş kazalarındaki artış haberlere de yansıdı…

Medya Takip Ajansı Interpress’in üç bine yakın ulusal, bölgesel ve yerel gazete ile dergiyi kapsayan incelemesine göre, 2016 yılbaşından bu yana geçen dokuz aylık sürede yazılı basına iş kazaları ile ilgili 21 bin 528 haber yansıdığı belirlendi. İş kazaları sonucu meydana gelen ölümler hakkında da yazılı basında son dokuz ayda 4 bin 951 haber yer aldığı tespit edildi.

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