İş hayatına erken atıldılar

Keçiören Belediyesi ve Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi arasında imzalanan protokolle gerçekleşen “Halkla İlişkiler Akademisi”nin startı verildi.

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencilerini kapsayan ve Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan proje ile öğrencilere mesleki tecrübe kazandırma ve teorikte öğrendiklerini pratikte uygulama imkanı sunuluyor.

Kamu Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Dersi alan 20 öğrenci 4 saatlik eğitimin sonunda 3 iş günü Keçiören Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğünde saha ve iş tecrübesi kazanıyorlar. 5’er kişiden oluşan 4 grubu içeren çalışma Aralık ayı sonunda nihayetlenecek.

İş tecrübe kazanma sürecini tamamlayan öğrenciler daha sonra iletişim fakültesinden mezun olan ve çeşitli kamu kurumlarında veya özel sektördeki kuruluşlarda mesleki başarıya ulaşmış mezunlarla buluşarak onların başarı öykülerini dinleme fırsatı bulacaklar.

Akademi öğrencileri hazırlamış oldukları halkla ilişkiler projelerini mezunlardan oluşan jüriye sunacaklar. Jüri tarafından 1. seçilen proje 20 öğrencinin katılımı ile Keçiören’de uygulamaya konulacak.

Jüri değerlendirmesinin Ocak ayında yapılması planlanırken Projeye katılan akademi öğrencileri, “Proje ile teorik olarak kazandığımız bilgileri pratiğe dökme imkanı yakaladık.

Saha ve iş tecrübesi kazanarak iletişim becerimizi de geliştirdik. İş hayatını erkenden ve yakından görme imkanı yakalayarak bölümümüzle ilgili saha deneyimi kazandık.” cümleleri ile projenin önemini ifade ettiler.

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