İş dünyasının ihtiyacına göre eğitim vermeliyiz

Okul-sektör işbirliği çalışma komisyonu toplantısında konuşan ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen, sektörlerin ihtiyacına uygun eleman yetiştirmenin önemine vurgu yaparak, “İş dünyasının ihtiyacına göre eğitim sistemimizi oluşturmak, bu doğrultuda proje geliştirmek zorundayız.” dedi.

Okul- Sektör İş Birliği İl Çalışma Komisyonu, olağan toplantısını yaptı. Komisyon üyelerinin gündem maddelerini görüşmek üzere biraraya geldiği toplantı, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Ünlü’nün Başkanlığında yapılan toplantıya ANKESOB’u temsilen ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen katıldı.

Mesleki ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme Çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulunan ve sektörün ihtiyaç duyduğu donanımlı elamanı yetiştirmek için özel sektör ile yapılan protokollerden örnekler sunan Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Ünlü’nün konuşmasının ardından ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen de değerlendirmelerde bulundu.

Özen konuşmasında; “Meslek liselerinin alanlarını sektör iş birliğiyle belirlemenin başarıya ulaşmada rolü büyüktür.” diyerek, mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin yükseltilmesi için çok ciddi çalışmaların hayata geçirilmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

Özen, “Hangi alanlara ihtiyaç varsa o alana ilişkin insan yetiştirilmesi lazım. Sektör ne istiyorsa o amaca uygun hareket edilmeli. Sektörün ihtiyaç duyduğu vasıflı elamanları yetiştirmeye hazır olmalıyız. Yeter ki fırsat ve gerekli destek verilsin.” dedi.

Kaliteli mesleki-teknik eğitim için okul-sektör işbirliğini önemsediklerini ve bu doğrultuda atılacak her adıma ANKESOB olarak destek vereceklerini belirten Özen, kurum olarak amaçlarını; “Başta esnaf ve sanatkarlarımızın yanında çalışan çırak ve kalfalar olmak üzere staj için işyerlerine gönderilen öğrencilere kaliteli pratik eğitim vermek.” olarak kaydetti.

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