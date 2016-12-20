İş dünyasından suikaste tepkiler

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan, DEİK/Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan ve Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Yönetim Kurulu Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’ün ölümüyle sonuçlanan suikaste tepki gösterdi.

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, açıklamasında Andrey Karlov’la şahsen tanıştığını ve Türkiye Rusya ilişkilerinin bugünkü duruma getirilmesinde üstün gayret sarfettiğini bildiğini belirtti.

Vardan, “Bu menfur saldırıyı nefretle kınıyor; şahsım ve tüm DEİK ailesi adına Sayın Büyükelçinin yakınları başta olmak üzere, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı ve tüm Rus halkına en derin taziyelerimizi iletiyorum. Bu menfur saldırıda yaralananlara da acil şifalar diliyorum” dedi.

Vardan, “alçak” diye nitelendirdiği saldırının sadece Rusya’yı değil, aynı zamanda Türkiye’yi ve Rusya-Türkiye ilişkilerini de hedef aldığına dikkat çekti.

Vardan, “Terörü, terörün anlamını ve yol açtığı sonuçları çok iyi bilen, birebir tecrübe eden ve maalesef yaşayan bir ülke olarak bu acıyı çok iyi biliyor; anlıyoruz.

Türkiye olarak, yıllardır terör olaylarıyla karşı karşıyayız ve teröre karşı mücadelemizi yılmadan hassasiyetle sürdürüyoruz.

Bu tür olaylara karşı artık tüm dünyada ortak bir tavır takınılması gerektiğini düşünüyoruz. Umarım uluslararası toplumda terörle mücadele konusunda oluşacak ortak ve kararlı tavır ile bu tür olayların üstesinden geliriz ve bir daha hiçbir ülkede böyle bir olay yaşanmaz” dedi.

DEİK/Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan da silahlı saldırıya ilişkin açıklamasında, “Şahsen çok iyi tanıdığım; iki ülke hakları arasındaki dostluk ilişkilerine inanan ve bu yönde muazzam katkılar sağlamış Rusya Federasyonu Büyükelçisi Sayın Andrey Karlov’a Ankara’da gerçekleştirilen silahlı saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyorum.

Bu hain saldırının arkasındaki kişilerin, terör örgütlerinin ve karanlık odakların bir an önce tespit edilmesini ve gerekli yasal işlemlerin süratle yapılmasını temenni ediyorum.

DEİK/Türkiye-Rusya İş Konseyi olarak başta Sayın Büyükelçinin ailesi ve yakınları olmak üzere, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı ve tüm Rus Halkına en derin taziyelerimi iletiyorum”.

Saldırının zamanlamasına dikkat çeken DEİK/Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı Özilhan şöyle devam etti: “Rusya Federasyonu ile olan ilişkilerimizin düzelme ve derinleşme sürecinde gerçekleştirilen bu hain saldırı, zamanlamasıyla oldukça manidar.

Ancak bizler bu oyuna gelmeyeceğiz! Türkiye ve Rusya’nın içerisine çekilmek istendiği senaryonun farkındayız. Fakat her iki ülke, bu senaryoya düşmeyecek kadar akıllı ve sağ duyuludur”.

TÜROB: Rusya Federasyonu halkına başsağlığı diliyoruz

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Yönetim Kurulu açıklamasında da şöyle denildi:

“Son dönemde Türkiye-Rusya arasında siyasi ilişkilerin gelişmesinde önemli pay sahibi olan Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov’un Ankara’da gerçekleştirilen hain ve alçakça planlanmış bir suikast sonucu hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz.

Saldırının planlayıcısı karanlık odakların bir an önce tespit edilmesini ve gerekli yasal işlemlerin süratle yapılmasını temenni ediyoruz.

Türkiye dostu değerli diplomat Büyükelçi Andrey Karlov’un ailesi başta olmak üzere Rusya halkının acılarını paylaşıyor ve başsağlığı diliyoruz.”

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