İş bulamayınca zeytinci oldu

MANİSA’nın Akhisar İlçesi’nde oturan, işletme mezunu 26 yaşındaki Ecem Akkuş, mezun olduktan sonra iş bulamayınca eline sırığı aldı ve geçimini sağlamak için annesi Nurhayat Akkuş ile birlikte zeytin toplamaya başladı.

Akhisar’ın Eroğlu Mahallesi’nde zeytincilik yaparak yaşamını sağlayan Nurhayat Akkuş ve Yılmaz Akkuş çiftinin tek çocuğu Ecem Akkuş, aldığı işletme eğitiminin ardından istediği işi bir türlü bulamadı. Bir yandan tiyatroya gönül veren, bazı oyunlarda rol alarak geçimine destek sağlayan Akkuş, bir yandan da zeytin hasadının en yoğun yaşandığı günlerde zeytin tarlasına girdi.

Akhisar 8 Mart Kadın Dayanışma Grubu olarak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde ‘Ah Bir Konuşabilsem’ adlı oyunda görev aldığını belirten Akkuş, sahnede tecavüze uğrayan bir kızı canlandırdığını anlattı. Boş zamanlarında da annesi, teyzeleri ve anneannesi ile birlikte 3 kuşak zeytin hasadı yaptıklarını anlatan Ecem Akkuş, şöyle dedi:

“Ben evin tek kızıyım. Babam rahatsız olduğu için evin geçimine annemle birlikte katkı sağlıyoruz. Okumayı çok seviyorum, sosyal hayatın içinde olmak için çaba sarf ediyorum. Tabii ki mesleğim ile ilgili iş arıyorum. Ama hiç sorun etmiyorum. Hayata karamsar bakmıyorum. Çağdaş bir Türk kadını olarak, çocuklara ve kadına şiddetin olmaması için, laik Cumhuriyetimiz için, Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde mücadelemi sürdürüyorum ve sürdüreceğim.”

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