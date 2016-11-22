Irmak Ünal’a Babadan torpil Yok…

Ünlü oyuncu Irmak Ünal, 1. Marmara Forum Kristal Kamera kısa film Yarışması için ünlü fotoğraf sanatçısı Merve Hasman’ın objektifi karşısına geçti.

2 haftada tamamlanan kısa filmi Arif Akdenizli yönetti. Filmde takıntılı, eşini kaybetmiş bir kadını canlandıran Ünal, ‘ 2 aydır üzerinde çalıştığımız bir projeydi . Canlandırdığım karakterde ki gelgitli ruh hali beni çok etkiledi. Umarım projemizi sanat severler de beğenir .’ dedi.

Proje jürisinde Nebahat Çehre, Cihan Ünal, Barış Yöş ve Selçuk Kaya gibi isimler yer alıyor.

İlk kez bir projede babası ile yer alan güzel oyuncu, konu eğer işimizse torpil söz konusu bile olamaz dedi.

Proje 29 kasım tarihinde özel gala ile basına tanıtılacak.

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